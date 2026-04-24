Aurangabad drug case: औरंगाबाद में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 4 किलो से ज्यादा गांजा के साथ युवक गिरफ्तार

Aurangabad drug case: औरंगाबाद जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ओबरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सघन वाहन जांच के दौरान एक बाइक सवार युवक को 4 किलो से अधिक गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है

सूचना पर हरकत में आई पुलिस

गुरुवार की शाम ओबरा थाना प्रभारी नीतीश कुमार को सूचना मिली कि एक बाइक सवार युवक शंकरपुर की ओर से झोले में गांजा लेकर आ रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और कार्रवाई की योजना बनाई गई. पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल के निर्देश पर थानाध्यक्ष और ओबरा प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम को तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए.

वाहन जांच में पकड़ा गया संदिग्ध युवक

गठित टीम ने देवी बाजार के पास सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया. इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोककर तलाशी ली गई. जांच के दौरान युवक के झोले से 4.220 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. पकड़े गए आरोपी की पहचान इस्लामिया गांव निवासी मो. शाकिब उर्फ छोटन के रूप में हुई है. पुलिस ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी.

पूछताछ में कबूला अपराध

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया. दाउदनगर एसडीपीओ अशोक दास ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

नशे के कारोबार पर जारी रहेगा अभियान

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. इस अवैध धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति जब्ती तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है.

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