रफ्तार का कहर, सड़क हादसे ने छीनी मासूम की जान; परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Aurangabad Tragedy: औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के रामजीवन बिगहा गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. जिसे जानकर गांव के साथ साथ शहर के लोग भी गमगीन और शोकमग्न हो गए. क्योंकि उक्त सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 11 वर्षीय मासूम की मौत हो गई और एक घर का इकलौता चिराग बुझ गया.

तेज रफ्तार ने ली जान

प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल ग्रामीण प्रेम प्रकाश कुमार उर्फ राजू कुमार के 11 वर्षीय इकलौते पुत्र लक्ष्य कुमार उर्फ भूटू कुमार की सड़क हादसे के बाद इलाज के दौरान बनारस ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई. बताया जाता है कि शनिवार की शाम ओबरा-बेल रोड स्थित रामजीवन बिगहा मोड़ के समीप एक अज्ञात वाहन ने लक्ष्य को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद वाहन चालक तेजी से अपना वाहन लेकर फरार हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर दौड़ परे और लक्ष्य के परिजनों को इस हादसे की जानकारी दी.

इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती

आनन फानन में परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओबरा ले जाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. चिकित्सकों के द्वारा लक्ष्य को रेफर किए जाने के बाद परिजन उसे लेकर जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के गए. मगर वहां भी चिकित्सकों ने जवाब दे दिया. चिकित्सकों से मिले जवाब के बाद लक्ष्य के परिजन बेहद ही हतोत्साहित हो गए. लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उसे लेकर बनारस के ट्रामा सेंटर पहुंचे. मगर चिकित्सकों के अथक प्रयास के बाद भी लक्ष्य की सांसों की डोर टूट गई और घर का इकलौता चिराग बुझ गया.

दुखों का टूटा पहाड़

लक्ष्य की मौत के बाद परिजनों पर न सिर्फ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बल्कि उनका रो रोकर हाल बेहाल है. लक्ष्य की मौत से पूरा गांव मर्माहत है. परिजन शव लेकर ओबरा पहुंचे.जहां थानाध्यक्ष के द्वारा शव को कब्जे में लेकर औरंगाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया. लक्ष्य के अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा और सबकी आंखे नम हो गई. मां रीना देवी सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और सांत्वना दी. ओबरा जिला परिषद प्रतिनिधि शिवप्रकाश कुमार यादव, सरपंच राजश्री शर्मा, पूर्व बसपा विधानसभा प्रत्याशी संजय कुमार शर्मा, रवि पांडेय, गिरीश कुमार सहित अन्य लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है. स्थानीय लोगों ने अज्ञात वाहन चालक की जल्द पहचान कर कार्रवाई करने की भी मांग की है.

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