Aurangabad electrocution case: औरंगाबाद में करंट से 10 वर्षीय मासूम की मौत, खेलते-खेलते टूटे तार की चपेट में आया पीयूष

Aurangabad electrocution case: औरंगाबाद बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुही गांव में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 10 वर्षीय मासूम की करंट लगने से मौत हो गई. इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

खेलते समय हुआ हादसा

मृतक की पहचान सुही गांव निवासी गुप्ता पासवान के पुत्र पीयूष कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पीयूष सुबह गांव के अन्य बच्चों के साथ घर के पास खेल रहा था. खेलते-खेलते वह पास के खेत की ओर चला गया, जहां पहले से टूटकर गिरा एलटी बिजली तार पड़ा हुआ था. इसी दौरान वह अनजाने में तार की चपेट में आ गया.

अस्पताल ले जाते समय हुई पुष्टि

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. बांस के सहारे बच्चे को करंट से अलग किया गया और तत्काल इलाज के लिए रेफरल अस्पताल कुटुंबा ले जाया गया. हालांकि, वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पीयूष अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था. उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप

ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि यदि जर्जर और टूटे बिजली तारों की समय पर मरम्मत की गई होती, तो यह हादसा टाला जा सकता था. ग्रामीणों ने क्षेत्र के सभी जर्जर तारों को तुरंत बदलने और मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

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