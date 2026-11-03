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Bihar: थार सवार ने 2000 का डीजल भरवाया, पैसे मांगने पर पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट, 5500 रुपये भी छीने

Aurangabad Crime: गौतम सिंह ने आरोप लगाया है कि मारपीट के बाद शुभम चौहान ने उसकी जेब से तेल बिक्री के 5500 रुपये निकाल लिए. इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए दोनों आरोपी थार गाड़ी से फरार हो गए. शोर सुनकर पेट्रोल पंप के दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी निकल चुके थे.

By: Hasnain Alam | Published: November 3, 2026 9:46:19 PM IST

औरंगाबाद में पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट
औरंगाबाद में पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट


Bihar Crime: बिहार के औरंगाबाद में पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के बाद पैसे मांगना एक कर्मचारी को महंगा पड़ गया. आरोप है कि थार गाड़ी से पहुंचे दो युवकों ने पहले 2000 रुपये का डीजल भरवाया और जब कर्मचारी ने भुगतान मांगा तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. इतना ही नहीं, जाते-जाते कर्मचारी की जेब से 5500 रुपये भी निकाल लिए. पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अम्बा रोड स्थित चतरा मोड़ से पहले उपेन्द्र पेट्रोलियम की है. पीड़ित कर्मचारी गौतम सिंह ने मुफस्सिल थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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डीजल भरवाने के बाद शुरू हुआ विवाद

पीड़ित के आवेदन के मुताबिक, 2 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे वह पेट्रोल पंप पर ड्यूटी कर रहा था. इसी दौरान शुभम चौहान नाम का युवक अपने एक अन्य साथी के साथ थार गाड़ी से वहां पहुंचा. दूसरे युवक ने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था.

दोनों ने 2000 रुपये का डीजल भरवाया. जब गौतम सिंह ने पैसे मांगे तो दोनों युवक कथित तौर पर गाली-गलौज करने लगे. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी. पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान युवकों ने साफ कह दिया कि वे पैसे नहीं देंगे और उसे जो करना है कर ले.

जेब से 5500 रुपये निकालने का भी आरोप

शिकायत में गौतम सिंह ने आरोप लगाया है कि मारपीट के बाद शुभम चौहान ने उसकी जेब से तेल बिक्री के 5500 रुपये निकाल लिए. इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए दोनों आरोपी थार गाड़ी से फरार हो गए. शोर सुनकर पेट्रोल पंप के दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी निकल चुके थे.

CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश

मामले में मुफस्सिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पीड़ित के आवेदन पर थाना कांड संख्या 520/26 दर्ज कर लिया गया है. पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

Tags: bihar news
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