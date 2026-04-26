Aurangabad News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, कई महिलाओं के शोषण का भी है आरोप

Aurangabad News: औरंगाबाद सिमरा थाना पुलिस ने 11 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान रिसियप थाना क्षेत्र के चंदेल बिगहा निवासी सुनील कुमार (36), पिता डोमन राम के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी न केवल इस घटना में संलिप्त था, बल्कि वह आदतन अपराधी है और क्षेत्र की कई अन्य महिलाओं के साथ भी उसके अवैध संबंध होने की बात सामने आई है.

खेत गए थे माता-पिता, पीछे से वारदात

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता की मां ने बताया कि बीते 23 अप्रैल को वह अपने पति के साथ गेहूं की कटनी करने खेत पर गई थी. देर शाम जब वे घर लौटे, तो उनकी नाबालिग पुत्री लापता थी. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला, तो 25 अप्रैल को परिजनों को सूचना मिली कि बगल के गांव का सुनील कुमार उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया है और उसे दिल्ली भगाने की योजना बना रहा है.

बंद कमरे से रोती हुई मिली पीड़िता

सूचना मिलते ही परिजन पुलिस के साथ आरोपी के घर पहुंचे. घर का दरवाजा अंदर से बंद था. काफी मशक्कत के बाद जब दरवाजा खुला, तो नाबालिग अंदर रोती हुई मिली. पीड़िता ने रोते हुए अपनी मां को बताया कि सुनील ने उसे बंधक बनाकर रखा था और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

लोकलाज के कारण चुप थीं कई महिलाएं

थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आसपास के लोगों से की गई पूछताछ में आरोपी के चरित्र को लेकर गंभीर खुलासे हुए हैं. पता चला है कि वह पूर्व में भी कई महिलाओं का शोषण कर चुका है, लेकिन सामाजिक लोकलाज और डर के कारण किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

Disclaimer- The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.