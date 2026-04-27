Aurangabad Shooting: मातम में बदली खुशियां! बेटे की शादी से पहले पिता को मारी गोली, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर

Aurangabad Shooting: औरंगाबाद जिले में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात में अज्ञात बदमाशों ने बेटे की शादी की तैयारी में जुटे एक व्यक्ति को गोली मार दी. घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र के दधपा और रसोइया गांव के बीच हुई. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.

कार सवार बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

घायल की पहचान चिंतावन बिगहा निवासी केदार पांडेय के पुत्र सुनील पांडेय उर्फ अरुण पांडेय के रूप में हुई है. बताया जाता है कि सोमवार को उनके बेटे की बारात विक्रम थाना क्षेत्र के बलियारी गांव जानी थी. घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और खुशी का माहौल था. इसी बीच सुनील पांडेय अपने भाई प्रमोद पांडेय के साथ स्कूटी से अंबा बाजार बेटे के लिए पटमौरी लाने गए थे. लौटते समय दधपा और रसोइया गांव के बीच एक स्विफ्ट डिजायर कार उनके पास आकर रुकी. कार में सवार बदमाशों ने उन पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए.

बेटे की शादी में पिता को लगी गोली

गोली लगने से सुनील पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

शादी वाले घर की खुशियां बनी मातम

बताया जा रहा है कि सुनील पांडेय को पूर्व में उनके बेटे की शादी न करने की धमकी भी मिली थी. पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है. घटना के बाद शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गईं. बारात जाने का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. घटना की सूचना कन्या पक्ष को भी दे दी गई है. मामले की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ संजय पांडेय सदर अस्पताल पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी लेकर पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए.

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