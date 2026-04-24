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Aurangabad Road Accident: औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर, दूध लेने जा रहे युवक को कुचला; मौके पर मौत

Aurangabad Road Accident: औरंगाबाद के नबीनगर थाना क्षेत्र में बासन बिगहा मोड़ पर अनियंत्रित हाईवा ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचल दिया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

By: Preeti Rajput | Published: April 24, 2026 10:13:15 AM IST

औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर, दूध लेने जा रहे युवक को कुचला; मौके पर मौत
औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर, दूध लेने जा रहे युवक को कुचला; मौके पर मौत


Aurangabad Road Accident: औरंगाबाद नबीनगर थाना क्षेत्र के बासन बिगहा मोड़ पर शुक्रवार की सुबह एक अनियंत्रित हाईवा ने बासन बिगहा मिड पर सड़क पार कर रहे एक युवक को रौंद दिया. जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. हालांकि आसपास के लोगों ने युवक को जिंदा समझकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया. मगर चिकित्सकों ने नब्ज टटोलते ही उसे मृत घोषित कर दिया.

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तेज रफ्तार का कहर

मृतक की पहचान नबीनगर थाना क्षेत्र के पोखराहा गांव निवासी युगल सिंह के 36 वर्षीय पुत्र ओमप्रकाश कुमार के रूप में की गई है. ओमप्रकाश की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उनका रो रोकर हाल बेहाल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही नबीनगर के पूर्व विधायक डब्लू सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढस बंधाया और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने का वचन दिया. 

चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

पूर्व विधायक ने बताया कि ओमप्रकाश सुबह दूध लेने जा रहा था तभी भारतमाला परियोजना में लगी एक हाईवा फ्लाई ऐश को गिरकर तेजी से आ रहा था और इन्हें रौंद दिया. सदर अस्पताल लाने के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. पूर्व विधायक ने बताया कि हादसे के बाद हाईवा को पकड़ लिया गया है और चालक ने झपकी आने के कारण हादसे की बात कही है. 

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उन्होंने परिवहन विभाग पर सवाल उठाया है कि आखिर घनी आबादी के समीप वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के कोई संकेतक बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए. यातायत पुलिस ऐसे वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हो बेलगाम होकर सड़कों पर मौत का तांडव करते चल रहे है. पूर्व विधायक ने हादसे पर बेहद दुख जताया. 

मौके पर मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश दो भाई बहनों में सबसे बड़े है और जेसीबी मशीन चलवाकर घर की जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे थे. उनकी मौत से उनके दो छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए. परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चे 5 वर्ष और 7 वर्ष के है. घटना की सूचना पर सदर अस्पताल पहुंची और परिजनों का फर्द बयान लेकर शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम क्रिया के लिए सौंप दिया.

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