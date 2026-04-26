Aurangabad news: झांसे में लेकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, बैंक से बाहर निकलते ही लूटने वाला आरोपी दबोचा; पुलिस की बड़ी सफलता

Aurangabad news: औरंगाबाद बैंक उपभोक्ताओं को झांसे में लेकर ठगी करने वाले गिरोह के एक शातिर बदमाश को रिसियप पुलिस ने बिहार के बांका जिले से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान बांका जिले के कदरा पथार निवासी सुभाष कुमार पासवान के रूप में हुई है.

शिकायत पर सख्त एक्शन

जानकारी के अनुसार, 26 मार्च को भलुहारा निवासी धीरज कुमार ने रिसियप स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 50 हजार रुपये निकाले थे. बैंक से बाहर निकलते ही तीन अज्ञात बदमाशों ने उन्हें अपनी बातों में उलझाकर झांसा दिया और उनके रुपये ठग लिए. पीड़ित की शिकायत पर रिसियप थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान शुरू किया. तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने 7 अप्रैल को इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

दो सदस्यों की गिरफ्तारी

थानाध्यक्ष संजीत राम ने बताया कि गिरोह के दो सदस्यों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी. वहीं, मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी सुभाष कुमार पासवान को पुलिस ने घेराबंदी कर बांका क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों और उनके नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है.

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