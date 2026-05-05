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Aurangabad MP bail: आचार संहिता उल्लंघन मामले में औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा को जमानत, कोर्ट से मिली राहत

Aurangabad MP bail: औरंगाबाद में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद अभय कुशवाहा सहित चार आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है. आरोप था कि बिना अनुमति चुनावी काफिला निकाला गया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत स्वीकार कर ली, जिससे सभी को राहत मिली.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 5, 2026 1:10:20 PM IST

व्यवहार न्यायालय में हुई सुनवाई, मिली राहत
व्यवहार न्यायालय में हुई सुनवाई, मिली राहत


Aurangabad MP bail: औरंगाबाद के व्यवहार न्यायालय में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में मंगलवार को सांसद अभय कुमार सिंह उर्फ अभय कुशवाहा सहित चार आरोपियों को जमानत मिल गई. यह फैसला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अभिजीत राय की अदालत में सुनवाई के बाद आया, जिससे सभी आरोपियों को बड़ी राहत मिली.

कोर्ट में पेश हुए सांसद और अन्य आरोपी

मामले की सुनवाई के दौरान सांसद अभय कुशवाहा के साथ राजद नेता उदय कुमार, विकास कुमार वर्मा और मुकेश कुमार भी अदालत में उपस्थित हुए और जमानत याचिका दाखिल की. प्रार्थी पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता जगनारायण सिंह ने अदालत में जमानत की मांग रखते हुए दलीलें पेश कीं, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही के अनुसार, 21 मार्च 2024 को अंचलाधिकारी औरंगाबाद द्वारा नगर थाना कांड संख्या 237/24 दर्ज कराया गया था.

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बिना अनुमति निकाला गया था काफिला

आरोप था कि बिना अनुमति के महाराणा प्रताप चौक से रमेश चौक तक चुनावी नारे लगाते हुए वाहनों का काफिला निकाला गया, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया. प्राथमिकी में कहा गया कि यह गतिविधि चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन थी, जिसके चलते सांसद और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया. अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद सभी आरोपियों को राहत मिली और वे कोर्ट से बाहर आए. सांसद अभय कुशवाहा ने फैसले के बाद कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और “न्याय की जीत हुई है.”

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Tags: Abhay Kushwaha caseurangabad MP bail
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