Bihar Crime: जीजा के घर चली जाती थी पत्नी, पति को हुआ अवैध संबंध का शक, फिर अपनी बहन के घर रुका और…

Bihar Crime News: बिहार के औरंगाबाद में एक युवक ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में साढ़ू पर ही चाकू से हमला कर दिया. पूरा मामला माली थाना क्षेत्र के बेल बिगहा गांव का है, जहां पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में युवक ने साढ़ू पर चाकू से हमला किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना बुधवार रात की है.

बताया जा रहा है कि राजेंद्र यादव माली बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान गांव के समीप नदी के पास पहले से घात लगाए बैठे उनके छोटे साढ़ू ने अचानक उन पर चाकू से हमला कर दिया. हमला इतना तेज था कि चाकू सीधे उनकी आंख में जा लगा. गंभीर चोट लगने के बाद राजेंद्र यादव मौके पर ही गिर पड़े और चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंच गए.

घायल को आनन-फानन में पहुंचाया गया अस्पताल

इसके बाद लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद घायल को आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया. इलाज के दौरान घायल ने एनटीपीसी खैरा थाना क्षेत्र के रहरा गांव निवासी कमलेश कुमार पर हमला करने का आरोप लगाया.

परिजनों के मुताबिक आरोपी कमलेश कुमार लंबे समय से राजेंद्र यादव पर शक करता था. राजेंद्र यादव की पत्नी और आरोपी की पत्नी सगी बहन हैं, जिस कारण दोनों परिवारों के बीच लगातार बातचीत और आना-जाना था. इसी बात को लेकर आरोपी अक्सर नाराज रहता था और कई बार आपत्ति भी जता चुका था.

अपनी बहन के घर ठहरा हुआ था आरोपी

बताया जाता है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से बेल बिगहा गांव में अपनी बहन के घर ठहरा हुआ था और मौका मिलते ही उसने घटना को अंजाम दे दिया. मामले में माली थाना पुलिस जांच में जुट गई है. थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.