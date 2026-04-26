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Aurangabad News: प्रेमी की बेरहमी से पिटाई, युवती के घर आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया; गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर

Aurangabad News: औरंगाबाद के मदनपुर में प्रेम प्रसंग के दौरान युवक को प्रेमिका के घर आपत्तिजनक हालत में पकड़कर परिजनों और ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

By: Preeti Rajput | Published: April 26, 2026 4:09:10 PM IST

युवती के घर आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया युवक
युवती के घर आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया युवक


Aurangabad News: औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को युवती के परिजनों और ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया. इसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

प्रेमी की बेरहमी से पिटाई

घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के रफीगंज-शिवगंज रोड स्थित एक गांव की है. बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके रिश्तेदार के घर पहुंचा था. इसी दौरान दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया गया. इसकी जानकारी मिलते ही युवती के परिजन और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

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लाठी-डंडों से जमकर पीटा

आरोप है कि गुस्साए लोगों ने युवक को कमरे से बाहर निकालकर लाठी-डंडों से जमकर पीटा. मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को मदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.

इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा

प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पहले औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया. वहां भी स्थिति नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया. घायल युवक की पहचान फेसर थाना क्षेत्र के देवरिया कला गांव निवासी 18 वर्षीय सुरेश कुमार (काल्पनिक नाम) के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, मारपीट में उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं तथा फ्रैक्चर की आशंका है. बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध थे. युवक का कहना है कि युवती के बुलाने पर वह उससे मिलने पहुंचा था. इसी दौरान युवती के रिश्तेदारों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया. फिलहाल, इस मामले में रविवार अपराह्न तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगी है.

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Tags: Aurangabad newsMadanpur love affair caseyouth beaten by villagers
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