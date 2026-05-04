Aurangabad Lightning Tragedy: वज्रपात की चपेट में आया मासूम, 8 वर्षीय बच्चे की हुई दर्दनाक मौत, घर का था इकलौता चिराग

Aurangabad Lightning Tragedy: औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की कहर ने सोमवार की शाम चार बजे एक बच्चे की जान ले ली. मृतक बच्चे की पहचान जम्होर पासी मोहल्ला निवासी विजय कुमार चौधरी के आठ वर्षीय बेटे बजरंगी के रूप में की गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार बजरंगी घर के सामने पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा था.इसी दौरान अचानक बादलों की गरज के साथ तेज बारिश हुई. तेज बारिश के दौरान बिजली चमकी और बजरंगी उसके चपेट में आ गया. जिससे वह गिर पड़ा.

परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

आनन फानन में परिवार के सदस्यों ने उसे इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल पहुंचे. जहां नब्ज टटोलते ही चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जाता है कि बजरंगी छह बहनों का इकलौता भाई था. उसकी मौत के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. साथ ही साथ गांव में भी मातम पसर गया है.

गांव में पसरा मातम

सदर अस्पताल में परिजनों ने बताया कि बजरंगी कब घर से निकल गया किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई. वज्रपात की चपेट में आने के बाद खेल रहे बच्चों ने जब शोर मचाया तभी सभी दौड़कर पहुंचे और अस्पताल लेकर आए. मगर उसे बचाया नहीं जा सका.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.