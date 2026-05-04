Home > बिहार > Aurangabad Lightning Tragedy: वज्रपात की चपेट में आया मासूम, 8 वर्षीय बच्चे की हुई दर्दनाक मौत, घर का था इकलौता चिराग

Aurangabad Lightning Tragedy: वज्रपात की चपेट में आया मासूम, 8 वर्षीय बच्चे की हुई दर्दनाक मौत, घर का था इकलौता चिराग

Aurangabad Lightning Tragedy: औरंगाबाद के जम्होर पासी मोहल्ले में तेज बारिश और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 वर्षीय बालक बजरंगी की मौत हो गई, जो घर के बाहर खेल रहा था.

By: Preeti Rajput | Published: May 4, 2026 5:47:33 PM IST

Aurangabad Lightning Tragedy: वज्रपात की चपेट में आया मासूम, 8 वर्षीय बच्चे की हुई दर्दनाक मौत, घर का था इकलौता चिराग


Aurangabad Lightning Tragedy: औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की कहर ने सोमवार की शाम चार बजे एक बच्चे की जान ले ली. मृतक बच्चे की पहचान जम्होर पासी मोहल्ला निवासी विजय कुमार चौधरी के आठ वर्षीय बेटे बजरंगी के रूप में की गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार बजरंगी घर के सामने पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा था.इसी दौरान अचानक बादलों की गरज के साथ तेज बारिश हुई. तेज बारिश के दौरान बिजली चमकी और  बजरंगी उसके चपेट में आ गया. जिससे वह गिर पड़ा.

परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़ 

आनन फानन में परिवार के सदस्यों ने उसे इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल पहुंचे. जहां नब्ज टटोलते ही चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जाता है कि बजरंगी छह बहनों का इकलौता भाई था. उसकी मौत के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. साथ ही साथ गांव में भी मातम पसर गया है. 

You Might Be Interested In

गांव में पसरा मातम 

सदर अस्पताल में परिजनों ने बताया कि बजरंगी कब घर से निकल गया किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई. वज्रपात की चपेट में आने के बाद खेल रहे बच्चों ने जब शोर मचाया तभी सभी दौड़कर पहुंचे और अस्पताल लेकर आए. मगर उसे बचाया नहीं जा सका.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: Aurangabadbihar news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026

तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें

May 4, 2026

कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

May 4, 2026

गर्मी में देसी घी खाएं या नहीं?

May 4, 2026

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026
Aurangabad Lightning Tragedy: वज्रपात की चपेट में आया मासूम, 8 वर्षीय बच्चे की हुई दर्दनाक मौत, घर का था इकलौता चिराग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aurangabad Lightning Tragedy: वज्रपात की चपेट में आया मासूम, 8 वर्षीय बच्चे की हुई दर्दनाक मौत, घर का था इकलौता चिराग
Aurangabad Lightning Tragedy: वज्रपात की चपेट में आया मासूम, 8 वर्षीय बच्चे की हुई दर्दनाक मौत, घर का था इकलौता चिराग
Aurangabad Lightning Tragedy: वज्रपात की चपेट में आया मासूम, 8 वर्षीय बच्चे की हुई दर्दनाक मौत, घर का था इकलौता चिराग
Aurangabad Lightning Tragedy: वज्रपात की चपेट में आया मासूम, 8 वर्षीय बच्चे की हुई दर्दनाक मौत, घर का था इकलौता चिराग