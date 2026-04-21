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श्रमिकों का बड़ा आंदोलन! कम मजदूरी और खराब सुविधाओं के खिलाफ तालाबंदी

Aurangabad Labour Protest: औरंगाबाद शहर में प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने अपनी मांगो के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

By: Preeti Rajput | Last Updated: April 21, 2026 3:53:05 PM IST

प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने अपनी मांगो के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने अपनी मांगो के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.


Aurangabad Labour Protest: औरंगाबाद शहर के प्रखंड मुख्यालय स्थित एफसीआई के गोदाम पर मंगलवार को श्रमिक संगठन इंटक से संबंधित राज्यव्यापी संगठन फूड एंड एलाईड वर्कर्स यूनियन के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने अपनी मांगो के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. श्रमिकों ने बताया कि वे वर्षों से राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर लोडिंग एवं अनलोडिंग का काम करते आ रहे है.

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श्रमिकों का बड़ा आंदोलन

मगर आज तक उन्हें उनकी उचित मजदूरी गोदाम प्रबंधक द्वारा नहीं दी गई.ऐसी स्थिति में अपनी मांगो को लेकर गोदाम के समक्ष तालाबंदी कर प्रदर्शन को मजबूर होना पड़ा. श्रमिकों ने बताया कि उनकी मजदूरी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 11.67 रुपए मिलने चाहिए मगर अभी भुगतान मात्र 5.75 रुपया किया जा रहा है. इतना ही नहीं जो ईपीएफ की राशि 1500 मिलनी चाहिए वह मास्टर दो सौ से तीन सौ रुपया खाते में डाला जा रहा है.

खराब सुविधाओं के खिलाफ का आंदोलन 

श्रमिकों कार्यस्थल पर शौचालय और स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए वह भी यहां उपलब्ध नहीं है. अभी गर्मी अपने चरम पर है और एक एक बूंद पानी के लिए श्रमिकों को तरसना पड़ रहा है. प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी यह आंदोलन जारी रहेगा.

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Tags: Aurangabad Labour Protestbihar news
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