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Aurangabad firing case: औरंगाबाद में जमीनी विवाद में भाई और बाप पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

Aurangabad firing case: औरंगाबाद में जमीनी विवाद के चलते पिता और भाई पर फायरिंग करने वाले आरोपी अजीत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से पिस्टल और खोखा बरामद हुआ है. आरोपी ने पूछताछ में अपराध कबूल कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 25, 2026 3:16:19 PM IST

जमीनी विवाद में पिता और भाई पर चलाई गोली, आरोपी गिरफ्तार
जमीनी विवाद में पिता और भाई पर चलाई गोली, आरोपी गिरफ्तार


Aurangabad firing case: औरंगाबाद में जमीनी विवाद में अपने ही पिता और भाई पर फायरिंग करने वाले आरोपी को ओबरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से एक पिस्टल, फायर किए गए दो खोखा और एक चार चक्का वाहन बरामद किया गया है.

जमीनी विवाद में चलाई गोली

जानकारी के अनुसार, ओबरा निवासी अजीत कुमार ने आपसी भूमि विवाद को लेकर अपने सगे भाई अमित कुमार और पिता पर फायरिंग कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. शुक्रवार शाम ओबरा थानाध्यक्ष नीतीश कुमार को पीड़ित भाई द्वारा घटना की सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और उसका पीछा किया. पुलिस टीम ने शंकरपुर की ओर पीछा करते हुए जम्होर थाना क्षेत्र के हरनाही पुल के पास आरोपी को घेर लिया. पुलिस को देखकर आरोपी वाहन से कूदकर भागने लगा, लेकिन पुलिस बल ने उसे पकड़ लिया.

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तलाशी में पिस्टल और खोखा बरामद

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल और फायर किए गए दो खोखा बरामद हुए. पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि जमीनी विवाद के कारण उसने अपने पिता और भाई पर गोली चलाई. थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ ओबरा थाना में छह और गया जिले के आमस थाना में एक आपराधिक मामला पहले से दर्ज है. आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

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Tags: aurangabad firing caseland dispute firing bihar
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