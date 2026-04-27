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Online fraud: ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ युवक, पुलिस ने 50 हजार रुपये कराए वापस

Online fraud: औरंगाबाद में एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ, लेकिन साइबर पुलिस की तत्परता से 50 हजार रुपये वापस मिल गए. पुलिस ने लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी सावधानियां भी बताईं.

By: Ranjana Sharma | Published: April 27, 2026 8:19:35 PM IST

साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ठगी के पैसे वापस
साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ठगी के पैसे वापस


Online fraud: औरंगाबाद में यूपीआई के माध्यम से हुई ऑनलाइन ठगी के मामले में साइबर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए पीड़ित को ठगे गए रुपये वापस दिलाए हैं. इस मामले में पीड़ित सुजीत कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की.

शिकायत मिलते ही साइबर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पीड़ित सुजीत कुमार की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया. इसके साथ ही मामले की विवेचना शुरू कर दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर टीम की सहायता से जांच तेज की और सफल उद्भेदन करते हुए फ्रॉड की गई 50 हजार रुपये की राशि पीड़ित के खाते में वापस करा दी.

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डीएसपी ने दी जानकारी, सतर्क रहने की अपील

साइबर पुलिस उपाधीक्षक अनुराग कुमार ने बताया कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित को राहत मिली है. उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सतर्कता बरतकर साइबर ठगी से बचा जा सकता है और लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है. पुलिस ने आम लोगों को सलाह दी है कि वे अपने बैंकिंग ऐप और सोशल मीडिया अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाएं, जिसमें अक्षर, अंक और स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल हों. साथ ही हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखें.

OTP और फर्जी लिंक से रहें सावधान

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक कभी भी किसी से ओटीपी, पासवर्ड या पिन नहीं मांगता है. किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ यह जानकारी साझा न करें. सोशल मीडिया पर आने वाले लुभावने ऑफर या फर्जी लिंक पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि यह साइबर ठगी का बड़ा माध्यम बन चुका है.

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Tags: online fraud
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