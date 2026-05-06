Aurangabad Court: औरंगाबाद में दो बड़े फैसले, अपहरण केस में 5 साल सजा; 5 थानाध्यक्षों को शोकॉज नोटिस

Aurangabad Court: औरंगाबाद में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में बुधवार को दो अहम फैसले लिए गए. पहला मामला फेसर थाना कांड संख्या -67/25 से जुड़ा हुआ है. जहां न्यायाधीश ने सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि काराधिन एकमात्र अभियुक्त विश्वकर्मा पासवान खैरा सलेम फेसर को बीएनएस की धारा -87 में पांच साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है. जबकि बीएनएस धारा -137(2) तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है और पोक्सो एक्ट की धारा -12 में दो साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है.

औरंगाबाद में दो बड़े फैसले

सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. अभियुक्त को दस माह 28 दिन जेल में रहने के दौरान विचारण पुरा कर लिया गया है. अभियुक्त शादीशुदा था और बाल-बच्चेदार था फिर भी समाज में गन्दा काम किया तो कोर्ट ने कठोर सज़ा सुनाकर एक संदेश दिया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने अभियुक्त पर नाबालिग के बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था जिस आवेदन पर थाना ने 13/06/25 को प्राथमिकी दर्ज की थी.

जानें क्या है पूरा मामला?

वही दूसरे फैसले में किशोर न्याय बोर्ड ने चार थाना प्रभारी को शोकोज किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने चार थानाध्यक्षों को शोकोज किया है. व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड ने नोटिस जारी कर विधि विरूद्ध किशोरो को बोर्ड में उपस्थित कराने का आदेश जारी किया था.

किंतु आज तक बोर्ड में उपस्थित नहीं कराने के कारण बोर्ड ने शोकोज किया है. अधिवक्ता ने आगे बताया कि नगर थाना कांड संख्या -354/21, नवीनगर थाना कांड संख्या -102/20,उपहारा थाना कांड संख्या-50/19, मदनपुर थाना कांड संख्या -119/17 में सम्बंधित थाना प्रभारियों को शोकोज करते हुए 20/06/26 को सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश जारी किया है.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.