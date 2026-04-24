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Aurangabad stabbing case: औरंगाबाद में दिनदहाड़े हमला, कैटरर्स को बदमाश ने मारा चाकू; हालत गंभीर

Aurangabad stabbing case: औरंगाबाद के महुआ शहीद मुहल्ले में अज्ञात बदमाश ने 40 वर्षीय कैटरर्स सूरज कुमार पर चाकू से हमला किया. घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, आरोपी फरार है.

By: Preeti Rajput | Published: April 24, 2026 12:39:37 PM IST

औरंगाबाद के महुआ शहीद मुहल्ले में अज्ञात बदमाश ने 40 वर्षीय कैटरर्स सूरज कुमार पर चाकू से हमला किया.
औरंगाबाद के महुआ शहीद मुहल्ले में अज्ञात बदमाश ने 40 वर्षीय कैटरर्स सूरज कुमार पर चाकू से हमला किया.


Aurangabad stabbing case: औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के महुआ शहीद मुहल्ले में शुक्रवार को अज्ञात बदमाश द्वारा एक कैटरर्स को चाकू मारकर घायल कर दिया गया. जब तक आसपास के लोग समझौते तबतक चाकू मारने वाला फरार हो गया. घायल कैटरर्स की पहचान  मुहल्ले के ही 40 वर्षीय सूरज कुमार के रूप में की गई है. आनन फानन में परिजनों के द्वारा सूरज को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जहां चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जा रहा है. 

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 कैटरर्स को बदमाश ने मारा चाकू

सदर अस्पताल में इलाज के दौरान सूरज ने बताया कि वह मांगलिक कार्यों में कैटरर्स का काम करता है और आज उसकी एक बुकिंग रतनुआ गांव ने थी. उसी बुकिंग के सिलसिले में वह घर से निकलकर दलित बस्ती की तरफ प्लेटियर्स के इंतजाम के लिए निकला था और यूजर के संदर्भ में अपने मामा से बात कर रहा था. तभी बस्ती के समीप अचानक गमछे से मुंह बांधे एक युवक आया और उसे चाकू मारकर भाग निकला. 

पुलिस को दी जानकारी 

सूरज ने बताया कि चाकू मारने वाले का मुंह ढका हुआ था जिसके कारण वह उसे पहचान नहीं पाया. उसने आशंका व्यक्त की है कि चाकूबाजी की घटना में उसके ही किसी खास व्यक्ति का हाथ होगा. क्योंकि लग्न के दौरान काम करने वाले कुछ लोगों की मजदूरी बाकी थी. जिसको लेकर उन्हें धमकी भी दी जा रही थी. आशंका है कि इस घटना में उन्हीं में से कोई होगा.

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फिलहाल घटना की सूचना नगर थाने की पुलिस को दी गई. थानाध्यक्ष बबन बैठा ने बताया कि घटना की सूचना मिली है. घायल का फर्द बयान के लिए दारोगा चंदन दास को सदर अस्पताल भेजा गया है. फर्द बयान के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जायेंगे और घटना को अंजाम देने वाले को शीघ्र ही दबोच लिया जायेगा.

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Tags: Aurangabad police investigationBihar crime updatecaterer stabbed India
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