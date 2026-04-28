Aurangabad Attack Man : जमीन के झगड़े ने लिया हिंसक मोड़, धारदार हथियार से हमला; इलाके में तनाव

Aurangabad Attack Man : औरंगाबाद जिले के माली थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर सोमवार देर शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जसोईया गांव के समीप घात लगाए बैठे आरोपी ने पूर्व मुखिया के भाई पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में जारी है.

ताड़ी बेचकर करता था भरण-पोषण

घायल की पहचान माली थाना क्षेत्र के चरण गांव निवासी 45 वर्षीय संतोष कुमार चौधरी उर्फ मुटर के रूप में हुई है. वह ताड़ी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. बताया जा रहा है कि सोमवार शाम वह रोज की तरह ताड़ी लाने जसोईया बाजार गए थे. बाजार से लौटते समय पहले से घात लगाए बैठे पड़ोसी रामप्यारे चौधरी ने उन पर अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया.

ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी

हमले में संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. राहगीरों ने उन्हें खून से लथपथ हालत में देखा और तुरंत परिजनों को सूचना दी. परिजन उन्हें तत्काल डेहरी के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

जमीन को लेकर विवाद

घायल के भाई और पूर्व मुखिया संजय चौधरी ने बताया कि आरोपी के साथ पहले जमीन को लेकर विवाद था. हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था और जमीन का बंटवारा भी हो चुका था. इसके बावजूद आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते इस हमले को अंजाम दिया. इस संबंध में घायल के पिता राजेंद्र चौधरी ने माली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने नामजद आरोपी रामप्यारे चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

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