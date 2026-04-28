Aurangabad Accident: तिलक से लौटते वक्त हादसा! सड़क किनारे खड़ी हाईवा से भिड़ी स्कूटी, युवक गंभीर

Aurangabad Accident: औरंगाबाद अंबा-नबीनगर मुख्य पथ पर भारत पेट्रोल पंप, कुटुंबा के समीप सड़क किनारे अवैध रूप से खड़ी हाईवा एक बार फिर हादसे का कारण बन गई. मंगलवार तड़के करीब चार बजे एक स्कूटी खड़ी हाईवा से जा टकराई, जिसमें स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया.

सड़क किनारे खड़ी हाईवा से टक्कर

घायल की पहचान घेउरा गांव निवासी राजेंद्र मेहता के रूप में हुई है. वह अपने रिश्तेदार के तिलक समारोह में शामिल होकर ओरडीह गांव से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान अंधेरे में सड़क किनारे खड़ी हाईवा दिखाई नहीं दी और उनकी स्कूटी सीधे उसमें जा भिड़ी.

शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं

हादसा इतना भीषण था कि राजेंद्र मेहता के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल रेफरल अस्पताल, कुटुंबा पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल, औरंगाबाद रेफर कर दिया.

घटना पर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश

स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश जताया है. उनका कहना है कि इस मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी हाईवा पहले भी कई हादसों का कारण बन चुकी है. इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. ग्रामीणों ने सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े भारी वाहनों को तत्काल हटाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके.

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