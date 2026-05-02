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Aurangabad road accident: स्कॉर्पियो ने सड़क पर टहल रही वृद्धा को कुचला, इलाज में लापरवाही पर भड़के परिजन

Aurangabad road accident: औरंगाबाद के सड़सी गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक वृद्ध महिला को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद चालक फरार हो गया. परिजनों ने अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और समय पर रेफर न करने की बात कही.

By: Ranjana Sharma | Published: May 2, 2026 12:45:00 PM IST

वृद्धा के इलाज में लापरवाही पर भड़के परिजन
वृद्धा के इलाज में लापरवाही पर भड़के परिजन


Aurangabad road accident: औरंगाबाद जिले के रिसियप थाना क्षेत्र के सड़सी गांव के समीप शुक्रवार की रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां सड़क पर टहल रही एक वृद्ध महिला को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल दिया. हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल वृद्धा को परिजन तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, सड़सी गांव के पास सड़क पर टहल रही वृद्धा को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

इलाज के दौरान मौत

घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल वृद्धा को आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई. मृतका की पहचान दिलीप सिंह की सात वर्षीय पत्नी गिरजा देवी के रूप में हुई है. वृद्धा की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप लगाया. परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिससे कुछ समय के लिए अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजनों के अनुसार, करीब चार घंटे तक अस्पताल में इलाज चलता रहा, लेकिन इस दौरान वृद्धा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. अंततः उनकी स्थिति और बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

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समय पर रेफर न करने का आरोप

मृतका के पुत्र नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी मां का समुचित इलाज नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि यदि स्थिति गंभीर थी तो उन्हें समय रहते बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया जाना चाहिए था. लेकिन देर से रेफर करने की प्रक्रिया शुरू की गई, इसी दौरान एम्बुलेंस की व्यवस्था हो रही थी और उनकी मां ने दम तोड़ दिया. वृद्धा की मौत के बाद परिजनों में चीत्कार मच गया और उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और हर कोई इस हादसे से दुखी नजर आ रहा है.

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Tags: elderly woman killed
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