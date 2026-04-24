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Aurangabad News: मोबाइल की जिद पर डांट पड़ी, बच्चे ने उठाया खौफनाक कदम; हालत गंभीर

Aurangabad News: औरंगाबाद के अररुआ कला गांव में मोबाइल विवाद पर 13 वर्षीय बच्चे ने पेड़ पर फांसी लगाई. परिजनों ने उतारकर अस्पताल पहुंचाया, हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर किया गया.

By: Preeti Rajput | Published: April 24, 2026 4:58:01 PM IST

औरंगाबाद के अररुआ कला गांव में मोबाइल विवाद पर 13 वर्षीय बच्चे ने पेड़ पर फांसी लगाई.
औरंगाबाद के अररुआ कला गांव में मोबाइल विवाद पर 13 वर्षीय बच्चे ने पेड़ पर फांसी लगाई.


Aurangabad News: औरंगाबाद हरिहरगंज थाना क्षेत्र के अररुआ कला गांव में मोबाइल बनवाने को लेकर हुए विवाद में आज एक 13 वर्षीय बच्चे ने घर के पीछे स्थित पेड़ पर चढ़कर फांसी लगा ली. बच्चे के फांसी लगाए जाने की सूचना दादी और उसकी चाची को मिली. दादी ने दौड़कर बच्चे को नीचे से पकड़ा और आवाज देकर घर के अन्य सदस्यों को बुलाया और उसे उतारकर स्वास्थ्यकेंद्र हरिहरगंज ले गए, मगर वहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. 

सदर अस्पताल के बच्चा वार्ड में ड्यूटी में रहे चिकित्सकों डॉ. दिनेश दुबे ने उसका इलाज किया, मगर स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया जी रेफर कर दिया. सदर अस्पताल पहुंची बच्चे की बड़ी बहन ने बताया कि उसके पिता उड़ीसा स्थित एक निजी कंपनी में काम करते है. घर में कोई सिर्फ महिला सदस्य ही है और गोतिया के भाई लोग है. आज दोपहर में शिवम खराब मोबाइल बनवाने के लिए जिद कर रहा था. उसकी बात मोबाइल से पिताजी से कराई गई. 

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पिता ने लगाई डांट 

पिता ने मोबाइल बाद में बनवाने की बात कही लेकिन वह जिद पड़ अड़ा रहा. जिसको लेकर पिता ने हल्की डांट लगाई. जिससे शिवम नाराज हो गया. इसके बाद वह कब घर से निकल गया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थोड़ी देर बाद दादी और चाची ने शोर मचाया और इसके पेड़ में फांसी से लटके होने की जानकारी दी. 

आनन-फानन में जुटे लोग 

आनन-फानन में गांव के अन्य लोग जुट और शिवम को पेड़ से उतारकर इलाज के लिए लाया गया. बातचीत करते करते उसकी बहन रोते जा रही थी और कह रही थी कि वह चार भाई बहन में सबसे छोटा है और घर के सभी सदस्यों का दुलारा भी है लेकिन एक मोबाइल के चलते इसने फांसी लगा ली जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy. 

Tags: aurangabad news biharbihar child casechild suicide case indiamobile dispute incident
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