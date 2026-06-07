मधुबनी में मंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक? लाठी-डंडों से लैस 400 लोगों की भीड़ ने घेरा; बाल-बाल बचे अरुण शंकर प्रसाद

Minister Arun Shankar Prasad Attack: बिहार सरकार में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जिनके पास श्रम संसाधन, प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग हैं, पर मधुबनी में रविवार को जानलेवा हमला हुआ.

यह घटना मधुबनी जिले के कलुआही पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. मंत्री को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कब हुआ हमला?

यह हमला तब हुआ जब खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, खजौली पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले ठहर गांव में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक के परिवार से मिलने पहुंचे थे. अचानक, लोगों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया. हालांकि मंत्री बाल-बाल बच गए और उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई. इसके बाद वे स्थानीय पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

भीड़ का अचानक हमला

मंत्री के प्रतिनिधि हरिश्चंद्र शर्मा ने बताया कि जैसे ही मंत्री गांव पहुंचे, तीन-चार सौ पुरुषों और महिलाओं की भीड़ अचानक जमा हो गई. भीड़ में मौजूद लोगों के पास लाठियां और अन्य चीजें थीं. आरोप है कि भीड़ ने अचानक मंत्री पर हमला कर दिया. हमले के दौरान, कुछ लोगों ने लाठियों से उनका गला घोंटने की कोशिश की, जबकि अन्य ने ‘गमछा’ से उन पर हमला करने का प्रयास किया.

गाड़ी को नुकसान, सुरक्षाकर्मियों ने बचाई जान

घटना के दौरान मंत्री की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई. आखिरकार, सुरक्षाकर्मियों और साथ आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला. हालात की गंभीरता को देखते हुए, मंत्री की सुरक्षा टीम के सदस्यों को उन्हें सुरक्षित गाड़ी में बिठाने और घटनास्थल से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया.