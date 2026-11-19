खुशियों के माहौल में पसरा मातम
#अररिया: ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बीड़ी पुल के पास भीषण सड़क हादसा। नहर में गिरी स्कॉर्पियो, हादसे में 6 लोगों की मौत, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच और मृतकों की पहचान में जुटी है। #ArariaNews #BiharNews #RoadAccident #LNBNews https://t.co/PICt2eislj
— SANTOSH PANDEY (@Santosh53172026) November 19, 2026
लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, लेकिन 6 की मौत
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