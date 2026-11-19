बिहार के अररिया में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. तिलक समारोह से लौट रही एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पुल से नीचे मरिया नदी में जा गिरी. हादसे में ड्राइवर समेत गाड़ी में सवार 6 लोगों की जान चली गई, जबकि एक युवक को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया.

खुशियों के माहौल में पसरा मातम

यह हादसा ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बीड़ी पुल पर हुआ. स्कॉर्पियो सवार सभी लोग सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के थुमहा गांव के रहने वाले थे. वे अररिया के सिकटी स्थित भपटिया गांव में आयोजित तिलक समारोह से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान बीड़ी पुल के तीखे मोड़ पर चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और स्कॉर्पियो पुल से नीचे नदी में जा गिरी.

लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, लेकिन 6 की मौत

हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की उम्र 15 से 28 वर्ष के बीच बताई जा रही है. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य किया गया और मृतकों के शवों को अररिया सदर अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में शवों के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है. सदर अस्पताल के डॉक्टर और मुख्यालय डीएसपी ने हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है. घटना के बाद मृतकों के परिवारों में शोक का माहौल है.

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