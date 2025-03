पटना। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने अपने होली वाले बयान पर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने अपने बयान ‘जुमे की नमाज के लिए होली खेलने पर थोड़ी देर का ब्रेक लगा देना चाहिए’, पर कहा कि उन्हें इसपर खेद है। उन्होंने कहा कि सुबह से मेरे पास हर तरह के लोग आ रहे हैं। मेरे घर पर आकर कोई मुझे बांग्लादेशी कह रहा है तो कोई देशद्रोही बता रहा है।

अंजुम आरा ने आगे कहा कि मैं मीडिया के भाइयों से यहीं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में जांच बैठा दें। अगर कोई सबूत मिलता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी सिर्फ इतनी मंशा थी कि दरभंगा में शांतिपूर्वक ढंग से त्योहार हो। मैंने ये इसी संदर्भ में बोला था अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची है तो उसपर खेद जताती हूँ। बीजेपी या किसी अन्य पार्टी की सोच को तो मैं नहीं रोक सकती हूँ।

बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने कहा है कि रमजान में जुमे की नमाज तो नहीं रुकेगी और न वक़्त बदला जाएगा। हिंदू होली खेलने का समय बदल लें। 2 घंटे के लिए होली रोक दी जाए। मीडिया से बात करते हुए दरभंगा मेयर ने कहा है कि जुमे की नमाज के समय तो किसी सूरत में नहीं बदला जायेगा, ऐसे में होली का समय बदल दिया जाए। 2 घंटे का ब्रेक लगा दो।

<

#WATCH | Bihar | On her earlier statement, Darbhanga Mayor Anjum Ara says, “I have expressed regret over my statement. From early in the morning, the people are calling me Bangladeshi and anti-national… My intention was for peace to be maintained in Darbhanga. But, if anyone’s… pic.twitter.com/Bo3cXLlVPw

— ANI (@ANI) March 12, 2025