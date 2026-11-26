Anant Singh’s Daughter’s Wedding Viral Videos: बिहार की मोकामा सीट से जनता दल यू के विधायक अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी में आम जनता को खुला निमंत्रण दिया था. नतीजा यह निकला कि यहां पर अनुमानित भीड़ से कहीं ज्यादा लोग पहुंच गए. कुछ लोगों का दावा है कि शादी में 5 से 10 लाख तक पहुंच गए. इस महाभोज में 150 से ज्यादा पकवान तैयार करने के लिए 300 से अधिक चूल्हे जलाए गए थे और 500 से ज्यादा हलवाई लगे थे. बावजूद इसके शादी के रोज यहां पर अव्यवस्था फैल गई. मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी के भोज से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें कहीं पर सब्जी के लिए लूट मची है तो कहीं पर रसगुल्लों के लिए लोग मारा-मारी करते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा बटोर रहे 5 प्रमुख वायरल वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं.

पत्तलों के लिए मारा-मारी

शिवांगी सिंह (अनंत सिंह की बेटी) की शादी पैतृक गांव नदवां (लदमा) में आयोजित की गई थी. इस दावत में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ने के कारण खाने और पत्तल के लिए जबरदस्त अफरा-तफरी मच गई. दावा किया जा रहा है कि शादी में भारी भीड़ के चलते यहां पर आए मेहमानों को खाने के लिए प्लेट और पत्तल कम पड़ गए. इसके चलते और खाना परोसने वाले लोग भीड़ के ऊपर पत्तल के गट्ठर हवा में उछालते नजर आए.

सब्जी में पनीर के लिए लूट

मेहमान के लिए काउंटर पर बड़े-बड़े पतीले रखे गए थे. वहीं, अचानक जुटी भीड़ ने चारों तरफ से काउंटर घेर लिया. इसके बाद सब्जी में पनीर के लिए लूट मच गई. एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सीधे पतीले में हाथ डालकर या करछी से पनीर की सब्जी में से सिर्फ पनीर के टुकड़े छांट-छांटकर निकालते नजर आ रहे हैं.

रसगुल्लों के लिए झगड़ा!

आयोजकों ने शादी के चलते 24 से 30 लाख रसगुल्ले और गुलाब जामुन बनवाए गए थे. बावजूद इसके रसगुल्लों के काउंटर पर लूट मच गई. एक वीडियो वायरल है, जिसमें लोग रसगुल्ले छीनते-लूटते नजर आ रहे हैं.

डिस्पोजेबल पानी के गिलास में खाया खाना

एक वीडियो में लोग डिस्पोजेबल पानी के गिलास में सब्जी-पूड़ी भरकर खाते दिखे, तो वहीं एक शख्स ने एक हाथ में प्लास्टिक की पन्नी में चावल और दूसरे हाथ में पनीर-रसगुल्ला थाम रखा था.

पंडाल में घुसा सांप, मचा हंगामा

यहां पर बता दें कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह ने बुधवार (25 नवंबर) को ऋषिकेश कुमार के साथ शादी की. पूर्व JD(U) नेता अनंत सिंह द्वारा शादी में किए गए भारी खर्च की पहले से ही चर्चा हो रही थी, लेकिन तब और भी ज्यादा सुर्खियां बन गईं जब शादी के पंडाल में एक सांप घुस आया, जिससे मेहमानों में हड़कंप मच गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में गुलाबी कालीन पर एक भूरे रंग का सांप रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एक युवक उसे काबू करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही लोगों की नज़र सांप पर पड़ी, कुछ लोग उससे दूर हटने लगे, जबकि कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर इस घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.

युवक ने पकड़ ली सांप की पूंछ

इस अफरा-तफरी के बीच वह युवक सांप के पास गया और उसकी पूंछ पकड़ ली. कई कोशिशों के बाद, वह सांप को पकड़ने में कामयाब रहा और फिर उसे अपने सिर के ऊपर से घुमाते हुए पंडाल से दूर फेंक दिया। यह अनोखा वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. बिना सही ट्रेनिंग के सांप को पकड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सिर्फ देखकर यह पहचानना मुश्किल होता है कि सांप ज़हरीला है या नहीं. विशेषज्ञ आमतौर पर सलाह देते हैं कि सांप से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और किसी प्रशिक्षित ‘स्नेक रेस्क्यूअर’ (सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञ) की मदद लें.