अनंत सिंह के बाद पत्नी नीलम देवी पर भी गिरी गाज, छिना उप मंत्री का पद; सरकारी आवास खाली करने का आदेश

जनता दल (यूनाइटेड) ने मोकामा MLA अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ कार्रवाई की है. पार्टी ने उन्हें 20-पॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी से हटा दिया है. इसके बाद, उन्हें राज्य मंत्री का पद भी नहीं मिला. इतना ही नहीं, उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया है.

नीलम देवी को 25 नवंबर तक खाली करना होगा बंगला

अनंत सिंह के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी पर कार्रवाई की गई. अब उन्हें पटना में मिला सरकारी बंगला भी खाली करना होगा. भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 25 नवंबर तक 1 मॉल रोड स्थित आवास छोड़ने का नोटिस दिया है.

दरअसल, नीलम देवी को राज्यस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य बनाए जाने पर उपमंत्री का दर्जा मिला था. इसी आधार पर उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया था. अब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है. इससे पहले जदयू ने उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

अनंत सिंह को भी निष्काषित किया गया

शनिवार को जेडीयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव में पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध करने पर अनंत सिंह को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया. अनंत ने पटना ग्रेजुएट सीट से नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार किया था और उनके विरोधी उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया था.

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चेतावनी के बावजूद अनंत ने अपना रुख नहीं बदला. उन्होंने नीरज कुमार पर सार्वजनिक रूप से निशाना साधा और पार्टी नेतृत्व पर भी सवाल उठाए. इसके बाद पार्टी ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की.

कैसे हुई अनंत सिंह की पत्नी की राजनीति में एंट्री?

2022 में AK-47 मिलने के बाद अनंत की विधानसभा सदस्यता जाने के बाद नीलम चुनावी राजनीति में आईं. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के टिकट पर मोकामा उपचुनाव लड़ा और जीत गईं. 2024 में, वह नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल हो गईं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाद में उन्हें फिर से बनी स्टेट-लेवल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में नियुक्त किया, और उन्हें राज्य मंत्री बनाया.

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