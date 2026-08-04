Video: ‘फलना चौधरी’ से हमको लेना-देना नहीं है…जदयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री का किया अपमान?

Anant Singh Statements: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली है. जदयू विधायक अनंत सिंह ने इस उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है. जिसमें उन्होंने दावा किया कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे तो ऐसा नतीजा नहीं आता. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीतने वालों को वोट दिया. जनता ही सबसे बड़ी ताकत है और वही आखिरी फैसला लेती है.

दिल्ली में जदयू ऑफिस का दौरा करने और नीतीश कुमार के फिर से सक्रिय होने के बारे में सिंह ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जहां भी रहें, जाएं या चुनाव लड़ें, वे पूरी तरह उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे.

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने पर नतीजा अलग होता

मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने पर नतीजा अलग होता तो अनंत सिंह ने सहमति जताते हुए कहा कि यह बिल्कुल सच है. अगर नीतीश कुमार होते तो ऐसा नतीजा नहीं होता. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि जनता के बीच यह संदेश गया है कि वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर मिले थे, फिर भी उन्हें पद से हटा दिया गया. जनता समझती है कि उन्हें हटाया गया और इससे वह नाराज हैं. उन्हें लगता है कि उन्हें हटाने का तरीका गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती नहीं हटाया गया था, बल्कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ा था.

VIDEO | Patna: JD(U) MLA Anant Singh on Bankipur bypoll result, says, “A message has gone among the people that they made Nitish Kumar the chief minister… Nitish Kumar himself left the CM post, however, message has gone that he was removed… the BJP removed him. People are… pic.twitter.com/zedWRy60b0 — Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2026







अनंत सिंह ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में जीतने वालों को जनता का वोट मिला, वे हार गए. उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता ही सबसे बड़ी ताकत है और वही आखिरी फैसला लेती है.

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बांकीपुर से प्रशांत किशोर की जीत

बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। . यह सीट 30 सालों से BJP का अभेद्य गढ़ रही थी और पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पास थी. प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नीरज सिन्हा 44,827 वोटों पर ही सिमट गए और आरजेडी तीसरे स्थान पर रही.

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