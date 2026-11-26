Anant Singh net worth: बिहार के अनंत कुमार सिंह फिर से चर्चा में हैं. हालांकि, उनके निकाले जाने की कोई नई अटकलें नहीं हैं, बल्कि उनकी सबसे छोटी बेटी की शानदार शादी की प्लानिंग चर्चा का विषय है. अनंत, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है, मोकामा के MLA हैं और पहले जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी के सदस्य थे. उन्हें विरोधी जन सुराज उम्मीदवार का खुलकर समर्थन करने और कथित तौर पर सीनियर नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था.

बेटी की शादी

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी हाल ही में लाइमलाइट में आ गई है, यह इवेंट 25 नवंबर को अनंत सिंह के पुश्तैनी गांव नदवान में हुआ. शिवांगी की शादी ऋषिकेश कुमार से हुई है. ऋषिकेश पटना के रहने वाले हैं और खबर है कि वो US में एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर पोस्ट पर हैं. पॉलिटिशियन ने सभी को शादी में इनवाइट किया. सिंह ने मीडिया से कहा, “आपको सिनेमा की तरह टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है; आप सभी शादी में आएं.” बता दें कि इस इवेंट में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से कम से कम चार लाख मेहमानों को इंवाइट किया गया था.

‘मेरी चड्डी तक धोई है’, ScoutOP ने खोला Love Gill से कनेक्शन वाला राज़; आधी रात गुल्लू से शेयर किए बैडरूम वाले पल

अनंत सिंह की नेट वर्थ

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग में फाइल किए गए एक एफिडेविट के मुताबिक, अनंत सिंह और उनकी पत्नी के पास ₹100 करोड़ की संपत्ति है. डिटेल्स में बताया गया है कि उनके और नीलम के पास ₹86 लाख से ज़्यादा की ज्वेलरी है. पटना में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बनाई गई कंपनी डार्प कंस्ट्रक्शन (JV) में उनकी 34.37 परसेंट हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत लगभग ₹10.19 करोड़ है. उनके पास कई कारें हैं, जिनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर सिग्मा, महिंद्रा थार LXD और महिंद्रा XUV 500 शामिल हैं. MLA के पास लाखों रुपये के घोड़े, गाय और भैंस भी हैं. उनके पास ₹6 करोड़ की खेती की ज़मीन और ₹25 करोड़ की दूसरी ज़मीन है. वह ₹10 करोड़ की कमर्शियल बिल्डिंग के भी मालिक हैं, जबकि नीलम के पास ₹13 करोड़ की बिल्डिंग है. उनके और नीलम दोनों के पास लगभग ₹3.4 करोड़ के दो घर हैं.