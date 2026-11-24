Anant Singh Neelam Devi Love Story: बिहार की राजनीति में बाहुबली नेता अनंत सिंह का नाम आते ही दिमाग में दबंग अंदाज, सियासी बयानबाजी और मूंछों को ताव देती रौबदार छवि उभर आती है. लेकिन, उनकी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा भी है, जो उनकी इस पहचान से बिल्कुल अलग है. यह कहानी है उनके पहले नजर के प्यार और अपनी मोहब्बत हो हासिल करने की बागवत की. दिलचस्प बात यह जिस अनंत सिंह के नाम की बिहार सियासत में खूब चर्चा होती है, उन्होंने अपनी शादी के लिए ऐसा रास्ता चुना था कि किसी को कानों-कान खबर तक नहीं हुई. इन दिनों अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियों के चलते सुर्खियों में है. सोमवार को उनकी बेटी की मेहंदी की शानदार तस्वीरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की आखिर अपनी बेटी की शादी में पानी की तरह पैसे खर्च करने वाले अनंत सिंह को अपनी पत्नी से शादी करने के लिए भागना क्यों पड़ा?

कैसे परवान चढ़ा अनंत सिंह और नीलम देवी का प्यार?

अनंत सिंह ने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी प्रेम कहानी का जिक्र करते हुए बताया था कि उनकी और नीलम देवी की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी. उस दिन नीलम देवी अपनी परीक्षा देने पहुंची थीं. वहीं अनंत सिंह भी अपने एक परिचित को परीक्षा दिलाने के सिलसिले में कॉलेज गए हुए थे. इसी दौरान उनकी नजर नीलम देवी पर पड़ी. पहली मुलाकात में ही वह उन्हें पसंद करने लगे और इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ. धीरे-धीरे मुलाकातें बढ़ीं और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका पता ही नहीं चला. दोनों ने एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया.

बिहार छोड़ कोलकाता क्यों पहुंच गए अनंत सिंह?

अनंत सिंह की प्रेम कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ उनकी शादी का फैसला था. प्यार तो हो गया था, लेकिन दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी शादी की खबर लोगों तक पहुंचे. यही वजह थी कि उन्होंने बिहार में शादी करने के बजाय कोलकाता जाने का फैसला लिया. अनंत सिंह ने इंटरव्यू में बताया था कि अगर वे बिहार में शादी करते तो परिचित लोग उन्हें देख लेते और बात चारों तरफ फैल जाती. उस समय दोनों अपनी शादी को निजी रखना चाहते थे. इसलिए उन्होंने ऐसा रास्ता चुना, जहां पहचान वालों की नजरों से दूर शादी की जा सके. इसके बाद अनंत सिंह और नीलम कोलकाता पहुंच गए. वहां प्रसिद्ध काली मंदिर में दोनों ने शादी कर ली.

नीलम देवी ने हर मुश्किल समय में अनंत सिंह का साथ दिया

अनंत सिंह और नीलम देवी का रिश्ता सिर्फ़ एक रोमांटिक लव स्टोरी तक ही सीमित नहीं था. शादी के बाद, उन्होंने पर्सनल और सोशल, दोनों तरह के उतार-चढ़ाव देखे. नीलम देवी अनंत सिंह के पॉलिटिकल सफ़र और मुश्किल हालात में उनके साथ मज़बूती से खड़ी रहीं. नीलम देवी खुद पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गईं और मोकामा से MLA रहीं. इसलिए, उनका रिश्ता न सिर्फ़ फ़ैमिली वजहों से बल्कि पॉलिटिकल वजहों से भी ख़बरों में रहा है.

अब अनंत सिंह की बेटी की शादी में ख़बरों में

अनंत सिंह और नीलम देवी अपनी बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियों में बिज़ी हैं. मेहमानों के आने-जाने से लेकर रस्मों तक, तैयारियां चल रही हैं. जहां उनकी बेटी एक नई ज़िंदगी शुरू कर रही है, वहीं उनके माता-पिता की मशहूर लव स्टोरी सबका ध्यान खींच रही है. वही शादी जिसकी वजह से कभी अनंत सिंह को लोगों की नज़रों से बचने के लिए कोलकाता जाना पड़ा था, अब उनकी बेटी की शादी के जश्न के बीच फिर से सुर्खियों में है. कॉलेज मीटिंग से लेकर मंदिर में सीक्रेट शादी तक का यह सफ़र, अनंत सिंह की ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू है जो उनकी पावरफ़ुल इमेज से बिल्कुल अलग है.