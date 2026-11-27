Anant Singh Friend Viral Video: बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के छोटे सरकार नाम से मशहूर अनंत सिंह की छोटी बेटी की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. शादी में बड़े-बड़े नेताओं और हजारों मेहमानों के पहुंचने के बीच एक ऐसे शख्स ने सबका ध्यान खींच लिया, जिसका अंदाज और बातें बिल्कुल अनंत सिंह की छवि से मेल खाती नजर आईं. मूंछों वाला यह शख्स खुद को अनंत सिंह का करीबी दोस्त बता रहा था. जब एक पत्रकार ने उससे दोस्ती की कहानी पूछी तो जवाब ऐसा मिला जिसको सुन हर कोई हैरान हो जाए.

पत्रकार ने पूछा- बचपन से दोस्त है क्या?

शादी के दौरान, पत्रकार को सोफे पर बैठा एक आदमी मिला. उसकी मूंछें और बोलने का तरीका ध्यान खींच रहा था. पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या वह अनंत सिंह का दोस्त है और क्या वे एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं. उस आदमी ने साफ-साफ कहा कि उनकी दोस्ती बचपन से नहीं, बल्कि जेल में शुरू हुई थी. उसने बताया कि जब अनंत सिंह आए तो वह पहले से ही जेल में था. जेल में मिलने के बाद उनकी जान-पहचान हुई और फिर दोस्त बन गए. उसने यह भी दावा किया कि उसके खिलाफ 32 क्रिमिनल केस दर्ज हैं और अनंत सिंह ने उसे जेल से बाहर निकालने में मदद की थी.

अनंत सिंह के लिए जान देने का दावा किया

जब पत्रकार ने पूछा कि वह अनंत सिंह के लिए क्या कर सकता है, तो उसने कहा कि वह उनके लिए अपनी जान भी दे देगा. इसके अलावा, उसने दावा किया कि वह शादी में 10 बंदूकें और 500 कारतूस लाया था. हालांकि, इन दावों को अलग से वेरिफाई नहीं किया गया है.

अनंत सिंह के दोस्त भी एक दम अनंत सिंह की तरह ही दिखते हैं। पत्रकार पूछा आप उनके दोस्त है, बचपन से क्या। आदमी बोला नहीं मैं उनका दोस्त जेल से ही हूं।😎 https://t.co/rtcdD2nHLE — सीतामढ़ी जिला 🇮🇳 (@SitamarhiJila) November 25, 2026

सोशल मीडिया पर लोग इस आदमी को JFF कह रहे हैं, जिसका मतलब है जेल फ्रेंड फॉरएवर. यह नाम BFF के शॉर्ट फ़ॉर्म पर आधारित है, जिसका मतलब है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर लोग वीडियो पर मज़ेदार कमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. कई यूज़र्स का कहना है कि अनंत सिंह ऐसे ही घमंडी स्वभाव वाले लोगों से दोस्ती करते हैं.

उनकी बेटी की शादी में कई बड़े नेता मौजूद

अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी बुधवार को पटना ज़िले के नदवान गांव में हुई. यह अनंत सिंह का पुश्तैनी गांव है. शिवांगी की शादी US में रहने वाले ऋषिकेश कुमार से हुई है. ऋषिकेश के पास MBA की डिग्री है और वह CRPF कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह के बेटे हैं. केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, पूर्व MP बृजभूषण शरण सिंह, साधु यादव, रामकृपाल यादव और बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार उन राजनीतिक हस्तियों में शामिल थे जो इस समारोह में शामिल हुए. अनंत सिंह ने शादी का खुला न्योता दिया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में मेहमान आए.

गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह की बेल रद्द कर दी थी और उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था. नतीजतन, जेल लौटने से पहले उनकी बेटी की शादी भी सुर्खियों में रही.