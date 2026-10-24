Anant Singh: JDU से 6 साल के लिए बाहर हुए अनंत सिह और उनकी पत्नी; आखिर पार्टी ने क्यों लिया ये फैसला?

Anant Singh Expelled: बिहार की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह को आज यानी शनिवार 24 अक्टूबर 2026 को बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान जेडीयू के उम्मीदवार का विरोध करने के कारण पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. उनकी पत्नी नीलम देवी पर भी पार्टी ने कार्रवाई की है. इतना ही नहीं, जेडीयू ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने की मांग भी की है. पार्टी से बाहर होने के बाद उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. वहीं, निष्कासन के बाद उनके आवास पर सन्नाटा पसरा रहा और उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देने से भी इनकार कर दिया.

जेडीयू ने अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन क्यों लिया?

बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था. उन्होंने जन सुराज कैंडिडेट डॉ. अनुज सिंह को सपोर्ट करने का एलान किया था. पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ उनके बागी तेवर के बाद से ही अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन की अटकलें तेज थीं.

आखिरकार, जेडीयू ने उनकी प्राइमरी मेंबरशिप रद्द कर दी और उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया. उनकी पत्नी नीलम देवी को भी पार्टी से निकाल दिया गया है. इस एक्शन से बिहार की पॉलिटिक्स में अनंत सिंह के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

जद(यू) के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी के आदेशानुसार, मोकामा के विधायक श्री अनंत कुमार सिंह के द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों, पार्टी के दिशा-निर्देशों की अवहेलना एवं अभी संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में विरोधी दल के पक्ष में प्रचार करने तथा पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध प्रचार करने के कारण जद(यू) की उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द की जाती है। साथ ही उचित प्रावधानों के तहत विधानसभा अध्यक्ष से इनकी विधान सभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भी की गई है। इसके साथ ही, पूर्व विधानसभा सदस्य श्रीमती नीलम देवी को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द करते हुए अगले 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। — Janata Dal (United) (@Jduonline) October 24, 2026

विधानसभा मेंबरशिप भी खतरे में

अनंत सिंह की मुश्किलें सिर्फ पार्टी से निकाले जाने तक ही सीमित नहीं हैं. जेडीयू ने बिहार विधानसभा स्पीकर को लेटर लिखकर संविधान के दसवें शेड्यूल के तहत उनकी विधानसभा मेंबरशिप रद्द करने की मांग की है.

अगर इस मामले में उनकी मेंबरशिप खत्म होती है, तो उन्हें एक बड़ी पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, उनकी मेंबरशिप पर आखिरी फैसला संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए किया जाएगा.

उन्होंने पहले ही कहा था, JDU को मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहिए- अनंत सिंह

दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के एक्शन से पहले ही अनंत सिंह ने जेडीयू से अपने खिलाफ एक्शन लेने को कहा था. उन्होंने कहा था, हम चाहते है कि जेडीयू हमारे खिलाफ एक्शन ले. हमे न तो मरने का दुख है और न ही जीने की खुशी.

अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि नीरज कुमार ने उन्हें परेशान किया और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई. चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने अपने सपोर्टेड कैंडिडेट की जीत का दावा भी किया था.