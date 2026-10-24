Home > बिहार > Anant Singh: JDU से 6 साल के लिए बाहर हुए अनंत सिह और उनकी पत्नी; आखिर पार्टी ने क्यों लिया ये फैसला?

Anant Singh: JDU से 6 साल के लिए बाहर हुए अनंत सिह और उनकी पत्नी; आखिर पार्टी ने क्यों लिया ये फैसला?

Anant Singh Expelled: अनंत सिंह को शनिवार को बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान जेडीयू के उम्मीदवार का विरोध करने के कारण पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. उनकी पत्नी नीलम देवी पर भी पार्टी ने कार्रवाई की है.

By: Shristi S | Published: October 24, 2026 7:59:36 PM IST

JDU से 6 साल के लिए बाहर हुए अनंत सिह और उनकी पत्नी;
JDU से 6 साल के लिए बाहर हुए अनंत सिह और उनकी पत्नी;


Anant Singh Expelled: बिहार की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह को आज यानी शनिवार 24 अक्टूबर 2026 को बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान जेडीयू के उम्मीदवार का विरोध करने के कारण पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. उनकी पत्नी नीलम देवी पर भी पार्टी ने कार्रवाई की है. इतना ही नहीं, जेडीयू ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने की मांग भी की है. पार्टी से बाहर होने के बाद उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. वहीं, निष्कासन के बाद उनके आवास पर सन्नाटा पसरा रहा और उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देने से भी इनकार कर दिया.

जेडीयू ने अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन क्यों लिया?

बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था. उन्होंने जन सुराज कैंडिडेट डॉ. अनुज सिंह को सपोर्ट करने का एलान किया था. पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ उनके बागी तेवर के बाद से ही अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन की अटकलें तेज थीं.

You Might Be Interested In

आखिरकार, जेडीयू ने उनकी प्राइमरी मेंबरशिप रद्द कर दी और उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया. उनकी पत्नी नीलम देवी को भी पार्टी से निकाल दिया गया है. इस एक्शन से बिहार की पॉलिटिक्स में अनंत सिंह के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

विधानसभा मेंबरशिप भी खतरे में

अनंत सिंह की मुश्किलें सिर्फ पार्टी से निकाले जाने तक ही सीमित नहीं हैं. जेडीयू ने बिहार विधानसभा स्पीकर को लेटर लिखकर संविधान के दसवें शेड्यूल के तहत उनकी विधानसभा मेंबरशिप रद्द करने की मांग की है.

अगर इस मामले में उनकी मेंबरशिप खत्म होती है, तो उन्हें एक बड़ी पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, उनकी मेंबरशिप पर आखिरी फैसला संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए किया जाएगा.

उन्होंने पहले ही कहा था, JDU को मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहिए- अनंत सिंह

दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के एक्शन से पहले ही अनंत सिंह ने जेडीयू से अपने खिलाफ एक्शन लेने को कहा था. उन्होंने कहा था, हम चाहते है कि जेडीयू हमारे खिलाफ एक्शन ले. हमे न तो मरने का दुख है और न ही जीने की खुशी.

अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि नीरज कुमार ने उन्हें परेशान किया और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई. चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने अपने सपोर्टेड कैंडिडेट की जीत का दावा भी किया था.

Tags: anant singhjduNitish Kumar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026

इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

October 21, 2026

कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

October 19, 2026

सनी देओल की 5 शानदार फिल्में

October 19, 2026

कंगना रनौत का नवरात्रि लुक वायरल

October 18, 2026

पिता के गुजरने के बाद नीति मोहन का छलका दर्द

October 18, 2026
Anant Singh: JDU से 6 साल के लिए बाहर हुए अनंत सिह और उनकी पत्नी; आखिर पार्टी ने क्यों लिया ये फैसला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Anant Singh: JDU से 6 साल के लिए बाहर हुए अनंत सिह और उनकी पत्नी; आखिर पार्टी ने क्यों लिया ये फैसला?
Anant Singh: JDU से 6 साल के लिए बाहर हुए अनंत सिह और उनकी पत्नी; आखिर पार्टी ने क्यों लिया ये फैसला?
Anant Singh: JDU से 6 साल के लिए बाहर हुए अनंत सिह और उनकी पत्नी; आखिर पार्टी ने क्यों लिया ये फैसला?
Anant Singh: JDU से 6 साल के लिए बाहर हुए अनंत सिह और उनकी पत्नी; आखिर पार्टी ने क्यों लिया ये फैसला?
Anant Singh: JDU से 6 साल के लिए बाहर हुए अनंत सिह और उनकी पत्नी; आखिर पार्टी ने क्यों लिया ये फैसला?