Lalu Prasad Yadav Daughter Wedding: बिहार में बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी कल यानी बुधवार 25 नवंबर 2026 को काफी धूमधाम से हुई. उनकी बेटी की शादी ऋषिकेश कुमार के साथ हुई, इस दौरान सोशल मीडिया पर शादी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. लेकिन, इस शादी के भव्य आयोजन और मेहमानों की मौजूदगी के बीच बिहार की एक पुरानी शाही शादी का किस्सा भी फिर सुर्खियों में आ गया है. यह शादी थी RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य की, जो साल 2002 में हुई थी. उस दौर में इस शादी की चर्चा सिर्फ इसकी भव्यता के कारण नहीं हुई थी, बल्कि शादी की तैयारियों के दौरान पटना में कथित दबंगई और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को लेकर हुई थी.

साल 2002 में हुई थी रोहिणी आचार्य की शादी

लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी साल 2002 में मुंबई में पदस्थ एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी के बेटे राव रणविजय सिंह से हुई थी. इस शादी का आयोजन बेहद भव्य तरीके से किया गया था. हालांकि, शादी से पहले पटना में हुई तैयारियों को लेकर कई विवादित दावे सामने आए थे. लेखक मृत्युंजय शर्मा ने अपनी किताब Broken Promises: Case, Crime And Politics in Bihar में इस शादी से जुड़े कई घटनाक्रमों का उल्लेख किया है. शादी की तैयारियों के दौरान कैसे कारोबारी समुदाय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था, चलिए जानें.

शोरूम से 50 नई कारें ले ली गईं

मृत्युंजय शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है कि लालू यादव के समर्थकों ने कथित तौर पर शादी में मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए पटना के एक कार शोरूम से करीब 50 नई कारें ले लीं. इनमें ऑल्टो और वैगन-आर जैसी मारुति कारें शामिल थीं.

किताब के मुताबिक, बोरिंग रोड पर मारुति शोरूम के मालिक ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पांच कारें दी थीं, लेकिन कथित तौर पर दस और कारें ज़बरदस्ती ले ली गईं. इसके अलावा, इन कारों के लिए पेट्रोल भी उधार लिया गया था. आरोप है कि इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी रही.

दुकानों से 100 सोफा सेट ले लिए गए

शादी की तैयारियों में सिर्फ़ कारें ही इस्तेमाल नहीं हुई थीं. किताब में दावा किया गया है कि राबड़ी देवी के एक भाई ने शादी के पंडाल को सजाने के लिए पटना की अलग-अलग दुकानों से करीब 100 नए सोफा सेट और आलीशान कुर्सियां ​​ली थीं.

शादी के पंडाल को मुंबई के मशहूर ताज महल पैलेस होटल जैसा बनाया गया था. इसकी सजावट के लिए फूल बैंकॉक, कोलकाता और दिल्ली जैसी दूसरी जगहों से मंगाए गए थे. यह पूरा इवेंट इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि रोहिणी के ससुर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीनियर पोस्ट पर थे.

दूल्हे के गांव में रातों-रात सुविधाएं पहुंच गईं

किताब में एक और दिलचस्प लेकिन विवादित घटना का ज़िक्र है. इसके मुताबिक, सरकारी अधिकारियों ने लालू यादव को खुश करने के लिए जल्दी-जल्दी तैयारी की. दूल्हे के गांव में बिजली, टेलीफोन और सड़क जैसी सुविधाएं तेज़ी से डेवलप की गईं. लेखक का दावा है कि इस दौरान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 25 लाख रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ. इस बीच, शादी की सेरेमनी को सुरक्षित करने के लिए करीब 300 पुलिसवालों को तैनात किया गया था, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के जवान और कमांडो शामिल थे.

इस तरह, रोहिणी आचार्य की शादी बिहार की उन शादियों में शामिल हो गई, जो न सिर्फ अपने शाही इंतज़ामों के लिए बल्कि पावर, असर और कथित घमंड की कहानियों के लिए भी मशहूर हैं.