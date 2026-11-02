Anant Singh Daughter Wedding: सरेंडर से पहले बेटी की शादी की तैयारी में जुटे अनंत सिंह, जानें- कहां और किससे हो रही शिवांगी की शादी?

Anant Singh Daughter Shivangi Singh Marriage: बिहार के बाढ़ विधासभा क्षेत्र से विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की भव्य तैयारी चल रही है. अनंत सिंह जेल जाने से बिल्कुल बेखबर बेटी की शादी की तैयारी में जुटे हैं. इसी अवसर पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों से प्रतिभागी जुटेंगे. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर को सरेंडर करने आदेश दिया है.

दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को बेटी की शादी के कारण 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. इसी बीच 25 नवंबर को अनंत सिंह की दूसरी बेटी शिवांगी सिंह की शादी है. अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावां में शाही विवाह की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं.

बताया जा रहा है कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा. टेंट पंडाल लगाने के सामान और मजदूर उत्तर प्रदेश के मऊ से बुलाए गए हैं. फिलहाल लगभग 10 बीघा जमीन में शादी के कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है.

पटना में अनंत सिंह?

शादी में लोगों के खाने के लिए एक बड़े मैदान में तैयारी की जा रही है. विदेशों से आकर्षक फूल मंगाने का ऑर्डर दिया गया है. घुड़दौड़ के लिए जमीन समतल कर बड़ा मैदान तैयार किया जा रहा है. अनंत सिंह फिलहाल पटना में रह रहे हैं.

शिवांगी की शादी पटना जिला के बिहटा अंतर्गत कृष्णानगर निवासी रणविजय सिंह (कमांडेंट) के बेटे ॠषिकेश कुमार उर्फ अंकित से हो रहा है. जानकारी के अनुसार ऋषिकेश ग्यारह साल से अमेरिका में रहते हैं और जार्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, अटलान्टा से एमबीए की पढाई पूरी की है.

जानकारी के अनुसार 20 नवंबर को तिलक फलदान है. 25 नवंबर को अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव का उपनयन संस्कार (जनेऊ) है और बेटी शिवांगी की शादी है.

(बाढ़ से रवि शंकर शर्मा की रिपोर्ट)