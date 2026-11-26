Anant Singh Daughter Wedding: मोकामा के MLA अनंत सिंह, उर्फ ​​छोटे सरकार, ने अपनी बेटी के बड़े दिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने अपनी बेटी की शादी में इस स्टाइल में एंट्री की कि पूरे शहर में चर्चा हो गई. ऑरेंज गमछा लहराते हुए, अनंत सिंह एक SUV की सनरूफ से निकले, जब उनके समर्थक इस मौके का जश्न मनाने के लिए उनके चारों ओर जमा हो गए. बता दें कि शादी बिहार के पटना के नदावन गांव में हुई.

बिहार में अनंत की बेटी की शादी का जश्न

बुधवार, 25 नवंबर को, सिंह की छोटी बेटी, शिवांगी सिंह की शादी CRPF कमांडेंट रणविजय कुमार के बेटे ऋषिकेश कुमार से हुई. बुधवार दोपहर तक, इस बड़ी शादी को देखने के लिए पांच लाख से ज़्यादा लोग जमा हो गए. लोकल अंदाज़ों के मुताबिक, गाड़ियां 10 km तक लंबे ट्रैफिक जाम में फंसी रहीं. सड़क किनारे खाने-पीने के स्टॉल लगाए गए थे. छतों से लाउडस्पीकर बज रहे थे, जिससे ये मौका एक बड़े मेले जैसा लग रहा था.

अनंत सिंह का दिखा देसी अंदाज, गाड़ी से गमछा लहराकर किया लोगों का अभिवादन! #AnantSingh #ChhoteSarkar #RishikeshKumar #ShivangiSingh #AnantSinghDaughterWedding https://t.co/ezUJxu2uJF — Abhiraj Singh (@AbhirajKashyap_) November 25, 2026

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बिजली के खंभों पर चढ़े लोग

आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा. छोटे सरकार की तरफ से ऑर्गनाइज की गई घुड़दौड़ देखने के लिए, लोग बिजली के खंभों पर चढ़ गए. देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा, और जो भी ये रेस जीतेगा, उसके लिए एक नई महिंद्रा थार इंतज़ार कर रही थी. बावन घोड़े लाए गए थे. बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और दूसरे राज्यों से राइडर हिस्सा लेने आए थे. लेकिन, जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होने वाला था, लोग वेन्यू पर जमा होने लगे, जिससे ऑर्गनाइज़र को इवेंट रोकना पड़ा. फ़ाइनल रेस अब आज, 26 नवंबर को होगी. अनंत सिंह के पिता, चंद्रदीप सिंह, नदावन में घोड़ा-गाड़ी का बिज़नेस करते थे और उनके पास कई गाड़ियां थीं. 2013 में, अनंत सिंह ने बिहार असेंबली में घोड़ा-गाड़ी में सवारी करके सुर्खियां बटोरीं, जिसमें लाइट और म्यूज़िक सिस्टम लगा था.