Anant Singh: दामाद को 3.5 करोड़ का तोहफा, 4 लाख मेहमानों के लिए शाही पंडाल! बेटी की शादी में अनंत सिंह क्या-क्या करेंगे खास?

Anant Singh Daughter Wedding Preparations: बिहार की राजनीति में अपने दबंग अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले मोकामा के JDU विधायक अनंत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान या चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि उनके घर होने वाली शाही शादी है. अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस समारोह को खास बनाने के लिए परिवार ने ऐसा इंतजाम किया है, जिसकी चर्चा अब पूरे बिहार में हो रही है. शादी में होने वाले दामाद के लिए काफी खास तोहफा है और मेहमानों के स्वागत से लेकर मनोरंजन तक के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. वहीं 25 नवंबर 2026 को शादी होनी है, जहां लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है.

दामाद के लिए क्या है खास तोहफा?

अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी के होने वाले पति को उनकी शादी में लगभग 3.5 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट करेंगे. यह लग्ज़री SUV उनके घर पहले ही डिलीवर हो चुकी है. इस बीच, सबसे छोटे बेटे अभिनव सिंह के लिए एक BMW का इंतज़ाम किया गया है. इन महंगी गाड़ियों की चर्चा ने शादी की तैयारियों को और हाईलाइट कर दिया है.

4 लाख लोगों के खाने का इंतज़ाम

इस शादी में मेहमानों की संख्या किसी भी दूसरे बड़े इवेंट से कम नहीं होने की उम्मीद है. अनंत सिंह के मुताबिक, लगभग 400,000 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है. कई एकड़ ज़मीन पर एक बड़ा पंडाल बनाया जाएगा. इसकी सजावट के लिए मऊ, उत्तर प्रदेश से खास कारीगर और आर्टिस्ट बुलाए गए हैं. इसके अलावा, सेरेमनी की शान बढ़ाने के लिए फूल भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं.

घुड़दौड़ में थार से लेकर मोटरसाइकिल तक के इनाम दिए जाएंगे

शादी में मेहमानों के मनोरंजन के लिए घुड़दौड़ का कॉम्पिटिशन भी रखा जाएगा. पहले नंबर पर आने वाले को महिंद्रा थार मिलेगी. दूसरे नंबर पर आने वाले को मोटरसाइकिल और तीसरे नंबर पर आने वाले को स्कूटर मिलेगा. इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए बिहार समेत दूसरे राज्यों से भी घोड़े बुलाए जा रहे हैं. इसके लिए अलग से ग्राउंड तैयार किया जा रहा है.

PM मोदी से लेकर नीतीश और लालू तक को न्योता

शिवांगी की शादी में पॉलिटिकल और एंटरटेनमेंट की दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को न्योता दिया जा रहा है. अनंत सिंह के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, RJD चीफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा जाएगा. इसके अलावा, एक्टर सोनू सूद, MP मनोज तिवारी, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह, एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और लोक सिंगर मैथिली ठाकुर को भी बुलाने का प्लान है. भोजपुरी, मगही और मुंबई के आर्टिस्ट सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे.

लाखों मेहमानों की शानदार भीड़ और पर्यावरण का ध्यान रखने की ज़रूरत के बीच, अनंत सिंह ने कहा है कि शादी में कोई पटाखे नहीं जलाए जाएंगे. उनकी पत्नी, पूर्व MLA नीलम देवी ने भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार, देवी-देवताओं को विवाह का निमंत्रण देने की रस्म भी निभाई है. अब सभी की निगाहें 25 नवंबर को होने वाले ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी पर हैं.