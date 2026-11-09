Anant Singh Daughter Wedding: सामने आई अनंत सिंह की लाडली की तस्वीर, शादी के कार्ड से खुला होने वाले दूल्हे का राज़

Anant Singh Daughter Face Reveal: बिहार की राजनीति में अपने अलग पहचान रखने वाले मोकामा के विधायक अनंत सिंह इन दिनों अपनी बेटी की शादी को लेकर चर्चा में हैं. 25 नवंबर को होने वाली इस शादी के लिए जहां करोड़ों रुपये की लग्जरी कार से लेकर लाखों मेहमानों के स्वागत तक की तैयारियां सुर्खियां बटोर रही हैं, वहीं अब अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की तस्वीर और शादी का निमंत्रण कार्ड भी सामने आया है. इसके बाद लोगों की दिलचस्पी सिर्फ शादी की भव्यता में नहीं, बल्कि अनंत सिंह की लाडली की पढ़ाई, करियर और होने वाले दूल्हे के बारे में जानने में भी बढ़ गई है.

कौन हैं अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह?

अनंत सिंह और पूर्व विधायक नीलम देवी की बेटी शिवांगी सिंह आमतौर पर अपने पिता और भाइयों की तरह राजनीतिक गतिविधियों में नजर नहीं आती हैं. यही वजह है कि उनकी शादी की खबर सामने आने के बाद लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं.

सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर सामने आने के बाद उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा शुरू हुई. शिवांगी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जिसे उन्होंने प्राइवेट रखा हुआ है. उनके परिवार के सदस्य, जिनमें भाई अभिषेक, अंकित और अभिनव के साथ बड़ी बहन राजनंदनी भी शामिल हैं, इस अकाउंट को फॉलो करते हैं.

शिवांगी ने खुद अपनी पढ़ाई और करियर की डिटेल्स बताईं

सोशल मीडिया पर उनकी पढ़ाई और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर सवाल उठाए गए. इसका जवाब देते हुए शिवांगी ने एक महिला जर्नलिस्ट को बताया कि उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर ली है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं. उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्हें अपनी पढ़ाई या पर्सनल फैसलों के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत महसूस नहीं होती.

होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार कौन हैं?

शादी का इनविटेशन कार्ड सामने आने के बाद, अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चर्चा में हैं. कार्ड के मुताबिक, ऋषिकेश ने USA के अटलांटा में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA किया है. वह पटना जिले के बिहटा के रहने वाले हैं. कार्ड पर उनके पिता का नाम विजय कुमार, जो एक कमांडेंट हैं, और उनकी मां का नाम आशा देवी लिखा है. उनके फैमिली रेजिडेंस का नाम कृष्णानगर, बिहटा लिखा है. जानकारी के मुताबिक, ऋषिकेश यूनाइटेड स्टेट्स में काम करते हैं.

शादी के कार्ड पर क्या है?

शिवांगी और ऋषिकेश की शादी का इनविटेशन कार्ड ट्रेडिशनल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है. इसकी शुरुआत ‘श्री गणेशाय नमः’ और भगवान गणेश की तारीफ़ में एक संस्कृत श्लोक से होती है. फिर इसमें दोनों परिवारों का इंट्रोडक्शन दिया गया है. कार्ड में शिवांगी को अनंत कुमार सिंह और नीलम देवी की बेटी बताया गया है. इसमें उनके दादा-दादी और परिवार का भी इंट्रोडक्शन दिया गया है. इनविटेशन में मेहमानों से अपने परिवार के साथ शादी में शामिल होने और दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने की अपील की गई है.