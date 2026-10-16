‘नीतीश जी के लिए 9 गौ मर्डर कराए’, अनंत सिंह ने किया बड़ा दावा; इस बयान से सियासी जगत में मची हलचल

बिहार की सियासत में JDU विधायक अनंत सिंह के बयान ने हलचल पैदा कर दी है. मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने दावा किया कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए उन्होंने 9 लोगों की हत्या करवाई थी. उनका यह चौंकाने वाला बयान बिहार के एमएलसी चुनाव के बीच आया है.

अनंत सिंह ने क्या कहा?

अनंत सिंह ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में यह बयान दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी है और उनके मुताबिक, किसी दूसरे ने इतनी कुर्बानी नहीं दी. इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए उन्होंने 9 लोगों की हत्या करवाई थी.

अनंत सिंह ने क्यों ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं?

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान के पीछे पटना स्नातक सीट का MLC चुनाव और पुरानी अदावत बताई जा रही है. दोनों JDU से जुड़े हैं, लेकिन इस बार चुनाव को लेकर उनके बीच मतभेद सामने आए हैं. अनंत सिंह ने JDU प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार करने की बात कही है और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह को समर्थन दिया है.

बयान से नीतिश कुमार की बढ़ीं मुश्किलें