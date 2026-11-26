Anand Mohan Jail Supreme Court verdict : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत 1994 में जिला मजिस्ट्रेट जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को सजा में छूट दी गई थी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने पूर्व सांसद को एक महीने के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया. यहां पर बता दें कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 4 दिसंबर 2026 तक जेल में आत्मसमर्पण (सरेंडर) करना है.

बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन को वर्ष 2023 में रिहा किया गया था. कोर्ट ने यह आदेश कृष्णैया की पत्नी तेलुगु उमादेवी कृष्णैया द्वारा दायर एक याचिका पर दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार के उन रिकॉर्ड्स की जांच की, जिनमें कानून में बदलाव की प्रक्रिया का जिक्र था, जिसकी वजह से आनंद मोहन की रिहाई संभव हो पाई थी.

सजा में छूट से जुड़े 2002 के बिहार जेल मैनुअल के नियमों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या के दोषी व्यक्ति को समय से पहले रिहाई नहीं मिल सकती. याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को एक महत्वपूर्ण संशोधन पारित किया, जिसमें इस अयोग्यता को हटा दिया गया. ऐसा कथित तौर पर इसलिए किया गया जिससे 24 अप्रैल, 2023 को आनंद मोहन की रिहाई आसान हो सके.

1994 में हुई थी कृष्णैया की हत्या

दिसंबर, 1994 में जब कृष्णैया की हत्या हुई, तब वे गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट थे. 2007 में एक निचली अदालत ने मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी. वर्ष 2008 में पटना हाई कोर्ट ने इस सजा को बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया, जिस फैसले को जुलाई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा. इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कदम पर कड़ी टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा कि एक बेहद जघन्य अपराध (जो ‘दुर्लभतम मामलों’ की श्रेणी में आता है) के लिए मोहन की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ उसके पक्ष में सेट कर दिया गया था. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आप किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए कानून में संशोधन नहीं ला सकते. संशोधन के 14 दिन बाद ही उसे रिहा कर दिया गया. इस देश में ‘कानून का शासन’ (rule of law) नाम की भी कोई चीज़ होती है.

आनंद मोहन की उम्र में कई सालों को हेरफेर

याचिका की पैरवी वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और वकील तान्या श्री ने की. उन्होंने बताया कि कैसे राज्य सरकार ने ‘स्टेट रेमिशन बोर्ड’ (सजा में छूट देने वाले बोर्ड) के सामने मोहन की समय-पूर्व रिहाई का मामला रखते समय केवल चुनिंदा जानकारी ही पेश की. मामले पर विचार करते समय उसके आपराधिक रिकॉर्ड और पैरोल के इतिहास का कोई विवरण नहीं दिया गया. यहां तक कि उसकी उम्र 74 साल बताई गई, जबकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट में उसी के द्वारा दाखिल हलफनामे में उसकी उम्र 67 साल बताई गई थी.

मृतक सरकारी अधिकारी की पत्नी ने मोहन के खिलाफ 32 आपराधिक मामलों की एक सूची पेश की. इसके अलावा, जेल के अंदर किए गए अपराधों के लिए उस पर दो और मामले दर्ज थे, जो उसके आचरण को दर्शाते हैं. मोहन के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी ने कहा कि नियमों के अनुसार, 14 साल की जेल पूरी होने पर उनका मुवक्किल सजा में छूट (remission) पाने का हकदार था. उन्होंने यह भी बताया कि मोहन एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता है.

पटना हाई कोर्ट ने बदली फांसी की सजा

उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल, 2023 को जारी अधिसूचना स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी थी और सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों के खिलाफ थी, जिनमें साफ तौर पर कहा गया है कि आजीवन कारावास की सजा पाने वालों की रिहाई पर वही नीति लागू होगी जो उनकी सजा के समय मौजूद थी. वर्ष 2002 की नीति के तहत आजीवन कारावास की सजा पाने वालों को 20 साल की जेल पूरी करने के बाद ही समय से पहले रिहाई के लिए विचार किया जा सकता था.

चूंकि इस मामले में मोहन को शुरुआत में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में पटना हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार जेल नियमावली 2012 के नियम 481(i) (c) के तहत ऐसा कैदी जिसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया हो, वह समय से पहले रिहाई के लिए पात्र नहीं है.

याचिका में 2000 के मामले का भी जिक्र

याचिका में लक्ष्मण नास्कर मामले (2000) में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया गया। इसमें कहा गया है कि किसी कैदी की समय से पहले रिहाई पर विचार करते समय उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, सामाजिक स्थिति और भविष्य में उसके द्वारा फिर से अपराध करने की संभावना जैसे पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि इसके बावजूद, मोहन की जांच सूची (चेकलिस्ट) में “लंबित मामले” वाले कॉलम में कोई मामला नहीं लिखा गया था.

स्टेट रेमिशन बोर्ड को भी लगाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की दलीलों को ज्यों का त्यों मान लेने के लिए ‘राज्य छूट बोर्ड’ (स्टेट रेमिशन बोर्ड) को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि बोर्ड को एक निष्पक्ष संस्था होना चाहिए, और उसकी यह जिम्मेदारी थी कि वह पता लगाए कि क्या छूट (रिहाई) मांग रहे कैदी के खिलाफ कोई अन्य मामला भी लंबित है. राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि कैदी 22 साल की सजा काट चुका है, वह 70 साल से अधिक उम्र का है और उसकी रिहाई के आदेश को काफी समय बीत चुका है.