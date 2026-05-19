Home > बिहार > ‘नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया’ कहने वाले आनंद मोहन किस पर भड़के, क्या लालू यादव से हाथ मिलाएंगे बाहुबली?

‘नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया’ कहने वाले आनंद मोहन किस पर भड़के, क्या लालू यादव से हाथ मिलाएंगे बाहुबली?

Anand Mohan Nitish Kumar: आनंद मोहन ने बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर कहा कि जदयू अब थैली की पार्टी हो गई है जो थैली पहुंचाएगा उसे ही मंत्री बनाया जाएगा.

By: JP Yadav | Published: May 19, 2026 2:46:28 PM IST

anand mohan lalu prasad yadav: नीतीश से दूरी क्या आनंद मोहन को ले जाएगी लालू के करीब!
anand mohan lalu prasad yadav: नीतीश से दूरी क्या आनंद मोहन को ले जाएगी लालू के करीब!


Anand Mohan Nitish Kumar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार चल रही है. भाजपा अब बड़े भाई जबकि जनता दल यू छोटे भाई भी भूमिका में है. इसकी कसक भी नेताओं में नजर आने लगी है. बिहार के दिग्गज नेता आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के इस्तीफे के बहाने भारतीय जनता पार्टी और JDU दोनों पर हमला बोला है. उन्होंने पहले जदयू को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस पार्टी में जो थैली देगा वही मंत्री बनेगा. वह यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया  है. यह बयान उन्होंने सीतामढ़ी जिले में एक कार्यक्रम के दौरान दिया.बता दें कि आनंद मोहन की पत्नी सांसद तो बेटा जदयू से विधायक है. 

JDU का जवाब आया- आपने तो ‘2000’ में बेचा था टिकट

आनंद मोहन के इस बयान के बाद भाजपा नेता राज कुमार सिंह ने कहा कि बिहार पीपुल्स पार्टी के गठन के बाद वह आनंद मोहन के साथ राजनीति कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि आनंद मोहन को  वर्ष 2000 विधानसभा चुनाव में टिकट मिला, जिसे उन्होंने बेच दिया.  राज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री की कृपा से आनंद मोहन जेल से बाहर हैं. उन्होंने आनंद मोहन को चुनौती दी कि हैसियत है तो बेटा और पत्नी को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ें. 

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रंजीत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के सीतामढ़ी में महाराणा प्रताप प्रतिमा अनावरण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया. इस बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन ने पत्रकारों से कहा कि बिहार की राजनीति में नया बवाल शुरू होने वाला है. उन्होंने कहा कि 85 विधायकों वाले नेता (नीतीश कुमार) की शपथ ग्रहण समारोह में एक तस्वीर तक नहीं लगाई गई. उन्होंने सीतामढ़ी के सांसद देवेशचंद्र ठाकुर का नाम लिए बिना उनके ऊपर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि कुछ लोग नीतीश कुमार के  साथ मंत्रणा करते हैं. सिर्फ घूमाने और भोजन कराने ले जाते हैं.

‘मैं डरने वाला नहीं’

उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार सचेत थे तब टिकट वापस ले लिया गया था, लेकिन अब नीतीश कुमार की मजबूरी का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं. चेतन को शिवहर से टिकट काटकर नवीनगर भेज दिया गया और सरफुद्दीन साहब जो जदयू के पूर्व विधायक थे उनका गला काट दिया गया.  श्वेता गुप्ता का बिना नाम लिए कहा कि जिसने थैली दी उसे मंत्री बना दिया गया. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे. ऐसे बयानों से लगता है कि भाजपा और जेडीयू से आनंद मोहन के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं. 

Tags: bihar politicshome-hero-pos-2
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