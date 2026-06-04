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Muzaffarpur hospital fire: दिल्ली के बाद बिहार में अग्निकांड! अस्पताल में लगी भीषण आग; 20 मरीजों के मौत की आशंका से मचा हड़कंप

Muzaffarpur hospital fire: दिल्ली मालवीय नगर में अग्निकांड के अगले ही दिन बिहार से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के ICU वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई

By: Heena Khan | Last Updated: June 4, 2026 6:44:45 AM IST

muzaffarnagar massive fire
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Muzaffarpur hospital fire: दिल्ली मालवीय नगर में अग्निकांड के अगले ही दिन बिहार से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के ICU वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई,  इतना ही नहीं इससे यह आशंका जताई जा रही है कि 15 से 20 मरीज़ों की जान चली गई होगी. इस घटना के बाद, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. इसके बाद, वार्ड से कई मृत मरीज़ों के शव बरामद किए गए. ICU वार्ड पाँचवीं मंज़िल पर स्थित है, जबकि वेटिंग हॉल चौथी मंज़िल पर है इस बनावट के कारण बचाव कार्यों में काफ़ी मुश्किलें आईं.

कैसे लगी आग 

अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में कम से कम तीन मरीज़ शामिल हैं, जिनकी मौत अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में धुआँ भर जाने के कारण हुई. फ़िलहाल, बचाव अभियान जारी है और आग बुझाने के लिए 12 दमकल गाड़ियाँ मौके पर पहुँच चुकी हैं. अधिकारियों ने लगभग 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन उन्हें आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. उनका मानना ​​है कि पाँचवीं मंज़िल पर हुए शॉर्ट सर्किट के कारण ही  यह आग लगी.

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आग लगने से मचा हड़कंप 

इस बीच, ज़िलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुँच गए हैं और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि मरीज़ों को पास के ही एक अस्पताल में शिफ़्ट कर दिया गया है, और आग पर भी काबू पा लिया गया है. फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया, “हमें सुबह 3:55 बजे सूचना मिली कि प्रसाद अस्पताल में आग लग गई है, जिसके बाद हम मौके पर पहुँचे. आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और हालात बेहद गंभीर थे. अभी सब कुछ काबू में है और सभी मरीज़ों को सुरक्षित निकाल लिया गया है.”

Tags: bihar newsfire newshome-hero-pos-1hospital fireMuzaffarpur
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