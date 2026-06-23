लखनऊ की आग का असर पटना तक, खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंची इंस्पेक्शन टीम; सुरक्षा जांच तेज

Khan Sir Coaching Centre Fire Safety Audit: लखनऊ अग्निकांड के बाद देशभर में फायर सेफ्टी जांच अभियान तेज कर दिया गया है. इसी के तहत बिहार फायर विभाग की टीम पटना में खान सर के ग्लोबल कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची. टीम ने कोचिंग में फायर सेफ्टी व्यवस्था, आपातकालीन निकास, अलार्म और अग्निशमन उपकरणों की जांच की. अधिकारियों ने यह भी देखा कि किसी आपात स्थिति में छात्रों के बाहर निकलने की व्यवस्था कितनी सुरक्षित और सही है.

दो बार हुआ कोचिंग सेंटर का इंस्पेक्शन

जानकारी के मुताबिक, पिछले 15 दिनों के खान सर के कोचिंग सेंटर दूसरी बार बिहार का फायर विभाग जांच के लिए पहुंचा है. इससे पहले 7 जून को खान सर के कोचिंग की जांच की गई थी. उस दौरान कोचिंग में कई तरह की खामियां पाई गई थी.

इंस्पेक्शन में क्या पाया गया?

फायर विभाग ने सात से 10 दिन के भीतर सुधार के लिए कोचिंग सेंटर को नोटिस दिया था. सोमवार को हूई दूसरी जांच के बाद अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने कहा कि ‘काम में प्रगति नजर आ रही है. लेकिन उस तरह की नहीं है, जो होनी चाहिए. अभी तक फायर स्टोर बनाने का काम भी पूरा नहीं हुआ है. स्प्रिंकलर और डिटेक्टर भी ऑटोमैटिक नहीं है. एक पंप हाउस है, जो आपातकालीन स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं है.

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10 दिन का दिया समय

विभाग ने सुधार के लिए 10 दिन का समय दिया है. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सभी मानक पूरे नहीं हुए तो नियमों की कार्रवाई की जाएगी. DIG मनोज कुमार नट ने कहा कि मानक पूरे नहीं हुए, तो संस्थान बंद कर दिया जाएगा. इसलिए सुधार के काम शुरू हो चुके हैं. लेकिन कई बड़े काम अभी बाकी है.

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