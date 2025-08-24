Accident News: लिफ्ट में फंसी महिला की साड़ी, मौके पे ही मौत

सूरत से सुनील प्रजापति की रिपोर्ट

Accident News: सूरत के उधना इलाके में हुई एक दुखद घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है। उधना इलाके के सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाली 42 वर्षीय महिला की लिफ्ट में फंसने से दुखद मौत हो गई। मृतक महिला का नाम पिंकी कुमारी वीरेंद्र प्रसाद है, जो मूल रूप से बिहार राज्य के नालंदा जिले की निवासी थीं और वर्तमान में सूरत के नवगाम डिंडोली में अपने परिवार के साथ रहती थीं।

साड़ी का सिरा लिफ्ट में फंसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिंकी कुमारी पिछले सात महीनों से उधना इंडस्ट्रीज सोलापुर स्थित फैक्ट्री में काम कर रही थीं। वह इस चार मंजिला फैक्ट्री में हमेशा की तरह अपने काम के लिए लिफ्ट में ऊपर जा रही थीं। इसी दौरान अचानक उनकी साड़ी का सिरा लिफ्ट में फंस गया। लिफ्ट चालू होते ही पिंकी कुमारी गंभीर रूप से फंस गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस हादसे की सूचना मिलते ही उधना पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची। पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा तैयार कर लिया है और पूरी घटना की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था और मशीनरी की स्थिति की भी जाँच की जा रही है।

शोक में डूबा परिवार

मृतक पिंकी कुमारी के परिवार की बात करें तो उनके पति वीरेंद्र प्रसाद सूरत शहर में डाइन प्रिंटिंग का काम करते हैं। परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। इस अचानक हुए हादसे ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। पति और बच्चे अपनी पत्नी के निधन पर शोक में डूबे हुए हैं।

स्थानीय स्तर पर भी इस घटना के बाद गहरा शोक का माहौल है। सहकर्मियों ने बताया कि पिंकी कुमारी एक शांत और मेहनती महिला थीं, जो नियमित रूप से अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थीं।

सुरक्षा मानकों पर सवाल

फैक्ट्री में हुई इस घटना के बाद एक बार फिर लिफ्ट जैसी सुविधाओं में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उधना पुलिस ने प्राथमिक जाँच के बाद बताया कि लिफ्ट के संचालन, रखरखाव और सुरक्षा नियमों के बारे में मालिक से जानकारी ली जा रही है। लापरवाही साबित होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह त्रासदी न केवल एक परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि कारखानों में काम करने वालों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। पिंकी कुमारी की मौत ने उनके परिवार को तोड़ दिया है और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।