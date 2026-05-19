Home > बिहार > चौथी बार दूल्हा बना 65 साल का बुजुर्ग, पड़ोसन से रचाई शादी, परिवार नाराज, तो गांव वालों ने दिया साथ

चौथी बार दूल्हा बना 65 साल का बुजुर्ग, पड़ोसन से रचाई शादी, परिवार नाराज, तो गांव वालों ने दिया साथ

बिहार में एक अनोखी प्रेम कहानी देखने को मिली है. यहां एक 65 साल के बुजुर्ग ने 62 साल की महिला से शादी कर ली. इससे पहले वे लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते थे. इस शादी से लड़के के परिवारवाले नाराज हैं. वहीं गावंवालों ने सपोर्ट किया है.

By: Deepika Pandey | Published: May 19, 2026 4:19:44 PM IST

65 साल के बुजुर्ग ने लिव इन पार्टनर से की शादी
65 साल के बुजुर्ग ने लिव इन पार्टनर से की शादी


Unique Love Story in Bihar: वो कहते हैं न कि प्यार उम्र, लोग, समाज और कुछ नहीं देखता. ये कहावत कहीं न कहीं बिहार के जमुई जिले की एक कहानी से जुड़ी है. यहां प्यार और बुढ़ापे के अकेलेपन से तंग आकर एक बुजुर्ग ने अपनी लिव-इन पार्टनर से शादी कर ली. उन्होंने समाज की परवाह किए बिना मंदिर में शादी कर ली. दरअसल, बिहार के जमुई के खैरा प्रखंड के डुमरकोला गांव के रहने वाले 65 वर्षीय चपट मांझी ने 62 वर्षीय आशा देवी से शादी कर ली. ये अनोखी शादी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.  

महादेव सिमरिया मंदिर में दोनों ने की शादी

शनिवार को महादेव सिमरिया मंदिर में चपट मांझी और आशा देवी ने शादी कर ली. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि चपट और आशा का घर एक दूसरे के घर के सामने है. बीते कई सालों से दोनों एक दूसरे को जानते थे. वे बीते एक साल से साथ रहते थे. इसको लेकर ग्रामीण और गांव की महिलाएं तरह-तरह की बातें बनाते हैं. वो अक्सर दोनों को ताने देते थे. इससे परेशान होकर बुजुर्ग जोड़े ने शादी कर ली और अपने रिश्ते को नाम दे दिया.

You Might Be Interested In

चपट मांझी ने बताई आपबीती

शादी के बाद चपट मांझी ने इस अनोखी शादी पर बात करते हुए बताया कि लगभग 15 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा और बहू है और वो बाहर रहते हैं. इस उम्र में वे अकेले रहते हैं और काम करते हैं. उन्हें खाने-पीने और बीमारी के दौरान काफी परेशानी होती थी. ऐसे में आशा देवी उनकी मदद करती थीं. इसी बीच दोनों में लगाव बढ़ने लगा और उन्होंने साथ जिंदगी बिताने का फैसला लिया.

आशा देवी ने बताई आपबीती

62 वर्षीय आशा देवी ने बताया कि दो साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी. उनकी एक बेटी है, जो दूर रहती है और देखभाल नहीं करती है. ऐसे में दोनों अक्सर साथ में समय बिताने लगे. अपने भले-बुरे में एक दूसरे के साथ खड़े होने लगे. इसके बाद दोनों को आपस में लगाव हो गया और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया.

बेटे बहू ने जताई नाराजगी

वहीं इस शादी के बाद चपट मांझी का बेटा और बहू नाराज हैं. उन्होंने कहा कि इस उम्र में पापा का शादी करना समाज के लिए सही संदेश नहीं है. हालांकि ग्रामीणों ने कपल की शादी करने के फैसले को सही बताया. उनका कहना है कि अगर दोनों ने शादी कर ली है, तो उन्हें खुशी-खुशी साथ में रहने दिया जाएगा.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026
चौथी बार दूल्हा बना 65 साल का बुजुर्ग, पड़ोसन से रचाई शादी, परिवार नाराज, तो गांव वालों ने दिया साथ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चौथी बार दूल्हा बना 65 साल का बुजुर्ग, पड़ोसन से रचाई शादी, परिवार नाराज, तो गांव वालों ने दिया साथ
चौथी बार दूल्हा बना 65 साल का बुजुर्ग, पड़ोसन से रचाई शादी, परिवार नाराज, तो गांव वालों ने दिया साथ
चौथी बार दूल्हा बना 65 साल का बुजुर्ग, पड़ोसन से रचाई शादी, परिवार नाराज, तो गांव वालों ने दिया साथ
चौथी बार दूल्हा बना 65 साल का बुजुर्ग, पड़ोसन से रचाई शादी, परिवार नाराज, तो गांव वालों ने दिया साथ