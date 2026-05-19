चौथी बार दूल्हा बना 65 साल का बुजुर्ग, पड़ोसन से रचाई शादी, परिवार नाराज, तो गांव वालों ने दिया साथ

Unique Love Story in Bihar: वो कहते हैं न कि प्यार उम्र, लोग, समाज और कुछ नहीं देखता. ये कहावत कहीं न कहीं बिहार के जमुई जिले की एक कहानी से जुड़ी है. यहां प्यार और बुढ़ापे के अकेलेपन से तंग आकर एक बुजुर्ग ने अपनी लिव-इन पार्टनर से शादी कर ली. उन्होंने समाज की परवाह किए बिना मंदिर में शादी कर ली. दरअसल, बिहार के जमुई के खैरा प्रखंड के डुमरकोला गांव के रहने वाले 65 वर्षीय चपट मांझी ने 62 वर्षीय आशा देवी से शादी कर ली. ये अनोखी शादी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

महादेव सिमरिया मंदिर में दोनों ने की शादी

शनिवार को महादेव सिमरिया मंदिर में चपट मांझी और आशा देवी ने शादी कर ली. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि चपट और आशा का घर एक दूसरे के घर के सामने है. बीते कई सालों से दोनों एक दूसरे को जानते थे. वे बीते एक साल से साथ रहते थे. इसको लेकर ग्रामीण और गांव की महिलाएं तरह-तरह की बातें बनाते हैं. वो अक्सर दोनों को ताने देते थे. इससे परेशान होकर बुजुर्ग जोड़े ने शादी कर ली और अपने रिश्ते को नाम दे दिया.

चपट मांझी ने बताई आपबीती

शादी के बाद चपट मांझी ने इस अनोखी शादी पर बात करते हुए बताया कि लगभग 15 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा और बहू है और वो बाहर रहते हैं. इस उम्र में वे अकेले रहते हैं और काम करते हैं. उन्हें खाने-पीने और बीमारी के दौरान काफी परेशानी होती थी. ऐसे में आशा देवी उनकी मदद करती थीं. इसी बीच दोनों में लगाव बढ़ने लगा और उन्होंने साथ जिंदगी बिताने का फैसला लिया.

आशा देवी ने बताई आपबीती

62 वर्षीय आशा देवी ने बताया कि दो साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी. उनकी एक बेटी है, जो दूर रहती है और देखभाल नहीं करती है. ऐसे में दोनों अक्सर साथ में समय बिताने लगे. अपने भले-बुरे में एक दूसरे के साथ खड़े होने लगे. इसके बाद दोनों को आपस में लगाव हो गया और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया.

बेटे बहू ने जताई नाराजगी

वहीं इस शादी के बाद चपट मांझी का बेटा और बहू नाराज हैं. उन्होंने कहा कि इस उम्र में पापा का शादी करना समाज के लिए सही संदेश नहीं है. हालांकि ग्रामीणों ने कपल की शादी करने के फैसले को सही बताया. उनका कहना है कि अगर दोनों ने शादी कर ली है, तो उन्हें खुशी-खुशी साथ में रहने दिया जाएगा.