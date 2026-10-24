31 साल पहले ट्रेन में छूट गया था मां का लाडला, नाम-धर्म-शक्ल तक बदल गई... लेकिन जब उसी दहलीज पर दोबारा पहुंचा तो भर आईं मां की आंखें!

Bihar News: बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी ब्लॉक के कांताकोश गांव में 31 साल पहले बिछड़ा बेटा अचानक अपने परिवार के पास लौट आया. बचपन में ट्रेन में सो जाने के कारण पश्चिम बंगाल पहुंचे पिंटू यादव अब अब्दुल जब्बार बनकर अपने घर वापस लौटे हैं. चेहरे के एक पुराने कट मार्क की बदौलत मां मीना देवी ने भीड़ में भी अपने जिगर के टुकड़े को तुरंत पहचान लिया. इस इमोशनल रीयूनियन को देखकर पूरे गांव की आंखें नम हो गईं और यह पूरी कहानी सोशल मीडिया की ताकत और मां के प्यार की एक मिसाल बन गई.

ट्रेन में सोते ही अनजान सफर पर निकल गया था 9 साल का पिंटू

आज से करीब 31 साल पहले, कटिहार के तेजिनारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास पिंटू यादव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था. खेलते-खेलते वह वहां खड़ी एक ट्रेन में जा चढ़ा. उसके दोस्त तो नीचे उतर आए, लेकिन नासमझ पिंटू ट्रेन के अंदर ही सो गया. इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी और वह अपने घर-परिवार से मीलों दूर एक अनजान सफर पर निकल गया. कम उम्र और भाषा समझ में न आने की वजह से वह रोता रहा, तभी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में अब्दुल रहीम नाम के एक शख्स की नजर उस पर पड़ी.

अब्दुल रहीम ने दिया सहारा, और बदल गई पहचान

अब्दुल रहीम ने उस लावारिस बच्चे को अपने घर में पनाह दी और अपने बेटे की तरह पाला-पोसा. वक्त के साथ पिंटू का नाम बदलकर अब्दुल जब्बार रख दिया गया. जैसे-जैसे वह बड़ा हुआ, परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उसे दिल्ली काम करने के लिए भेज दिया गया. दिल्ली में रहते हुए उसने मुतारिना खातून से शादी की और वह तीन बच्चों का पिता भी बन गया. हालांकि, तमाम बदलावों के बावजूद उसके दिल में अपने बचपन के घर और मां-बाप की धुंधली यादें हमेशा जिंदा रहीं और वह लगातार अपनों की तलाश में जुटा रहा.

फिर 31 साल बाद घर वापस कैसे लौटा?

इस कहानी में तब नया मोड़ आया जब दिल्ली में उसके कुछ दोस्तों ने उसके गांव और माता-पिता के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए. पिंटू ने अपनी बचपन की धुंधली यादों को खंगाला और अपनी तीसरी कोशिश में आखिरकार अपने पैतृक गांव कांताकोश पहुंचने में कामयाब हो गया. जब वह 31 साल बाद अपने घर की दहलीज पर पहुंचा, तो माता-पिता के लिए उसे पहचानना आसान नहीं था, लेकिन मां मीना देवी की नजर उसकी आंख के ऊपर बचपन के उस पुराने कट मार्क पर पड़ी और उन्होंने तुरंत अपने खोए हुए बेटे को पहचान लिया.

बिहार, कटिहार 31 वर्ष पहले साल 1995 में ट्रेन में छूटा 10 वर्षीय पिंटू कुमार यादव अब अब्दुल जब्बार बनकर घर लौटा! पिंटू यादव उर्फ अब्दुल जब्बार निकाह कर चुका है और उसके 3 बच्चे भी है! https://t.co/qqP8WAQGD3 — Sadaf Afreen صدف (@s_afreen7) October 23, 2026

परिवार ने दूसरे धर्म को लेकर दी ऐसी प्रतिक्रिया

इस पुनर्मिलन की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि पिंटू के माता-पिता ने उसके बदले हुए नाम, धर्म और जीवन को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया. पिता मोतीलाल यादव और मां मीना देवी ने न सिर्फ अपने बेटे को गले लगाया, बल्कि उसकी पत्नी और तीनों बच्चों को भी अपने परिवार का हिस्सा बनाने की इच्छा जताई. इस चमत्कारी वापसी से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है, और हर कोई इसे इंसानियत और मां के सच्चे प्यार की एक अनूठी मिसाल मान रहा है.

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