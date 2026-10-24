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13 साल के शिबू की हत्या से आक्रोश, न्याय के लिए निकाला कैंडल मार्च; बड़े आंदोलन की चेतावनी

Bagaha News: बिहार के बगहा में 13 वर्षीय शिबू खान की हत्या को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है. लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 24, 2026 2:32:16 PM IST

बिहार के बगहा में 13 वर्षीय शिबू खान की हत्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश
बिहार के बगहा में 13 वर्षीय शिबू खान की हत्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश


बिहार के बगहा में 13 वर्षीय शिबू खान की हत्या के मामले में ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. रामनगर प्रखंड की मठिया पंचायत के मेघवल गांव में हुई इस घटना को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता जयेश मंगल सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला. लोगों ने शिबू को श्रद्धांजलि देते हुए हत्याकांड में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की.

हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण

कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में गांव के लोग शामिल हुए। सभी ने शिबू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई। घटना के बाद से गांव के लोगों में दुख और नाराजगी है। ग्रामीणों ने पुलिस-प्रशासन से मामले में जल्द कार्रवाई करने की अपील की।

20 हजार रुपये के लिए हत्या का आरोप

कांग्रेस नेता जयेश मंगल सिंह ने आरोप लगाया कि 13 साल के शिबू को स्कूल से अगवा करने के बाद महज 20 हजार रुपये के लिए उसकी हत्या कर दी गई. उन्होंने राज्य में बढ़ती हत्या की घटनाओं को लेकर सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए.
 
जयेश मंगल सिंह ने मांग की कि मामले के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला, तो इस मुद्दे पर और बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

आरोपियों की गिरफ्तारी का इंतजार

शिबू खान की हत्या के मामले में ग्रामीण लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कैंडल मार्च के जरिए लोगों ने मृतक को श्रद्धांजलि देने के साथ ही पुलिस से जांच में तेजी लाने की अपील की. अब ग्रामीणों को आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले में आगे होने वाली कार्रवाई का इंतजार है.

यह खबर भी पढ़ें: मुंबई में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार, मोबाइल से मिली भड़काऊ सामग्री, जांच में जुटी ATS

Tags: 13 Year Old Boy MurderBagaha Newsbihar newsShibu Khan Murder Case
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