Bihar Election Dates 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म, EC आज करेगा ऐलान

Bihar Assembly Election 2025 Dates Live: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. चुनाव आयोग आज (6 अक्टूबर) बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. शाम चार बजे चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होगी. बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है.

EC Bihar Vidhan sabha Chunav LIVE Updates

तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं. राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में तीन चरणों में हुए थे.

इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा था कि बिहार में 22 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे. सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 22 नवंबर तक बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है. उसके पहले ही राज्य में चुनाव संपन्न होंगे.

पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं. इसमें दो सीटें एसटी और 38 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने पर लाइनें लगती थीं, इसलिए पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे. यह व्यवस्था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगी.