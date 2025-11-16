Bihar Ka CM Kaun Banega Live: जीतन राम मांझी ने बताया नीतीश कुमार कब लेंगे मुख्यमंत्री की शपथ?

Bihar Ka CM Kaun Banega Live Updates: बिहार में सरकार गठन की गहमागहमी के बीच नीतीश कुमार ने कल दोपहर 11 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई है. तो वहीं दूसरी तरफ जानकारी सामने आ रही है कि बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सरकार गठन का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 6 विधायकों पर एक मंत्री बनाया जा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार चुनाव में एनडीए ने 202 जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है. बीजेपी को 89, जदयू को 85, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 19, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिलीं हैं.

jitan ram manjhi

तो वहीं, दूसरी तरफ महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें नसीब हुईं हैं. जिसमें राजद को 25, कांग्रेस को 6, सीपीआई (एम) को 1 और सीपीआई (एम. एल.) एल) को 2 सीटें मिलीं हैं. इसके अलावा, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (IIP) को 1 सीट मिली है.