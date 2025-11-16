Bihar Ka CM Kaun Banega Live: जीतन राम मांझी ने बताया नीतीश कुमार कब लेंगे मुख्यमंत्री की शपथ?

Bihar Ka CM Kaun Banega Live Updates: बिहार में सरकार गठन की गहमागहमी के बीच नीतीश कुमार ने कल दोपहर 11 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई है. तो वहीं दूसरी तरफ जानकारी सामने आ रही है कि बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सरकार गठन का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 6 विधायकों पर एक मंत्री बनाया जा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार चुनाव में एनडीए ने 202 जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है. बीजेपी को 89, जदयू को 85, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 19, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिलीं हैं.
तो वहीं, दूसरी तरफ महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें नसीब हुईं हैं. जिसमें राजद को 25, कांग्रेस को 6, सीपीआई (एम) को 1 और सीपीआई (एम. एल.) एल) को 2 सीटें मिलीं हैं. इसके अलावा, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (IIP) को 1 सीट मिली है.
Bihar Ka CM Kaun Banega Live Updates: बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए नई सरकार के लिए एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेगा. इस बार शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में नहीं, बल्कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसकी घोषणा की. उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार सोमवार को अपनी कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. इसके बाद एनडीए विधायक दल सोमवार को बैठक करेगा और नेता का चुनाव करेगा. मांझी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे.
Bihar Ka CM Kaun Banega Live Updates: बिहार में एक तरफ एनडीए सरकार बनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ लालू परिवार में सिर फुटव्वल शुरू हो गई है.कल रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार और पार्टी से नाता तोड़ने का एलान किया तो आज लालू की तीन और बेटियों ने लालू के घर को छोड़ दिया है. आज मीसा भारती से मुलाकात के बाद रोहिणी आचार्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान आज उन्हीं बातों को दोहराया लेकिन अपने माता-पिता और बहन का भी ज़िक्र किया. रोहिणी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ भी कहना था, वो मैंने सोशल मीडिया पर कह दिया है. मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में मैंने झूठ नहीं बोला. रोहिणी आचार्य से जब उस व्यक्ति का नाम पूछा गया जिसने उन्हें चप्पल से मारा तो उन्होंने कहा कि आप तेजस्वी यादव, संजय यादव, राहेल यादव और रमीज़ से जाकर इस बारे में पूछ सकते हैं.
Bihar Ka CM Kaun Banega Live Updates: बिहार में सरकार गठन की कवायद के बीच बिहार के भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में जीतन राम मांझी ने मुलाक़ात की है.
Bihar Ka CM Kaun Banega Live Updates: बिहार में सरकार गठन की कवायद के बीच बिहार के चुनाव प्रभावी धमेंद्र प्रधान से दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की है.
Bihar Ka CM Kaun Banega Live Updates: बिहार में महागठबंधन और कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग को भी घेरा है. राहुल के जीजा ने यह भी कहा कि बिहार की जनता चुनाव परिणाम से खुश नहीं हैं. इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब चुनाव आयोग की मदद से हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि अगर दोबारा चुनाव हुए तो नतीजे पलट जाएंगे.