Bihar Chunav Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव रिजल्ट के लिए थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग, यहां देखें सबसे तेज नतीजे, RJD-BJP का बड़ा दावा

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result Vote Counting LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज (14 नवंबर) आएंगे. बिहार चुनाव को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी. इसके कुछ ही देर बाद पहला रुझान भी सामने आ जाएगा. सबसे पहले बैलेट पेपर से पड़े वोटों गिनती होगी. इसके बाद EVM मशीन के वोट गिने जाएंगे. ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी.
बिहार चुनाव के वोटों की गिनती 38 जिलों के 46 काउंटिंग सेंटर पर होगी. दोपहर तक तस्वीर साफ होने और शाम तक आंतिम नतीजे आने की संभावना है. बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ था. वहीं दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग हुई थी.
पटना (बिहार): बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और बिहार मंत्री नितिन नबीन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना पर कहा, "जनता हमें खुद समर्थन कर रही है. सब आश्वस्त है कि इस बार का NDA की सीट की टैली 2010 के चुनाव के नजदीक नजर आएगी. NDA गठबंधन पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रही है."
दिल्ली | #BiharElections2025 की मतगणना से पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "बीजेपी बिना झूठ और चोरी किए बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की कि नीतीश सरकार की जगह बीजेपी की सरकार बने...महिलाओं, युवाओं ने INDIA गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है लेकिन आप (बीजेपी)किस आधार पर कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। युवा बदलाव चाहती है..."