Bihar Chunav Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव रिजल्ट के लिए थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग, यहां देखें सबसे तेज नतीजे, RJD-BJP का बड़ा दावा

🕒 Updated: November 14, 2025 07:27:34 AM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result Vote Counting LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज (14 नवंबर) आएंगे. बिहार चुनाव को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी. इसके कुछ ही देर बाद पहला रुझान भी सामने आ जाएगा.  सबसे पहले बैलेट पेपर से पड़े वोटों गिनती होगी. इसके बाद EVM मशीन के वोट गिने जाएंगे. ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी.

Bihar Assembly Election Result 2025 Live
Bihar Assembly Election Result 2025 Live

बिहार चुनाव के वोटों की गिनती 38 जिलों के 46 काउंटिंग सेंटर पर होगी. दोपहर तक तस्वीर साफ होने और शाम तक आंतिम नतीजे आने की संभावना है. बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ था. वहीं दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग हुई थी.

बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे देखने के लिए inkhabar.com के साथ बन रहें.

Bihar Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार चुनाव का रिजल्ट आज आएगा. काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी. सबसे पहले बैलेट पेपर के वोटों की गिनती होगी. इसके बाद EVM मशीनों में पड़े वोटों की गिनती की जाएगाी.

Live Updates

  • 07:26 (IST) 14 Nov 2025

    Bihar Chunav Result 2025 LIVE: जनता हमें खुद समर्थन कर रही है- नितिन नबीन

    पटना (बिहार): बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और बिहार मंत्री नितिन नबीन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना पर कहा, "जनता हमें खुद समर्थन कर रही है. सब आश्वस्त है कि इस बार का NDA की सीट की टैली 2010 के चुनाव के नजदीक नजर आएगी. NDA गठबंधन पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रही है."

  • 07:24 (IST) 14 Nov 2025

    दिल्ली | #BiharElections2025 की मतगणना से पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "बीजेपी बिना झूठ और चोरी किए बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की कि नीतीश सरकार की जगह बीजेपी की सरकार बने...महिलाओं, युवाओं ने INDIA गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है लेकिन आप (बीजेपी)किस आधार पर कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। युवा बदलाव चाहती है..."

  • 07:22 (IST) 14 Nov 2025

    Bihar Election Result 2025 LIVE: लोकतंत्र के महापर्व का आज सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन- विजय कुमार सिन्हा

    लखीसराय (बिहार): बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पर बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "लोकतंत्र के महापर्व का आज सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है और सभी लोग इस महापर्व के उत्सव में शामिल हो रहे हैं और इसका जो आज परिणाम आएगा वो बिहार के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बड़ा शुभ होगा और हर बिहारी आज गौरवान्वित होगा और विकसित बिहार का मजबूत इमारत खड़ा होगा. मैं भी इस पर्व में शामिल होने जा रहा हूं. ये बिहार लोकतंत्र की यात्रा की भूमि है इस धरती से देश को संदेश जाएगा और बिहार एक नजीर पेश करेगा."
  • 07:15 (IST) 14 Nov 2025

    Bihar Chunav Result 2025 LIVE: हमने प्रचंड बहुमत के लिए प्रार्थना की- भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण कुमार सिंह

    भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण कुमार सिंह ने कहा, "2025 - एनडीए संग नीतीश. हमने प्रचंड बहुमत के लिए प्रार्थना की है. हमने बिहार विधानसभा की आरती की और राजतिलक लगाया. जिस तरह से बिहार की जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है, उससे हमें एग्जिट पोल पर पूरा भरोसा है. हमने प्रार्थना की है कि हमारी सीटें 175-200 हों."
  • 07:07 (IST) 14 Nov 2025

    Bihar Election Result 2025 LIVE: विजय कुमार सिन्हा ने मंदिर में पूजा-अर्चना की

    लखीसराय (बिहार): बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने मंदिर में पूजा-अर्चना की.
