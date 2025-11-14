Bihar Chunav Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव रिजल्ट के लिए थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग, यहां देखें सबसे तेज नतीजे, RJD-BJP का बड़ा दावा

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result Vote Counting LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज (14 नवंबर) आएंगे. बिहार चुनाव को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी. इसके कुछ ही देर बाद पहला रुझान भी सामने आ जाएगा. सबसे पहले बैलेट पेपर से पड़े वोटों गिनती होगी. इसके बाद EVM मशीन के वोट गिने जाएंगे. ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी.

Bihar Assembly Election Result 2025 Live

बिहार चुनाव के वोटों की गिनती 38 जिलों के 46 काउंटिंग सेंटर पर होगी. दोपहर तक तस्वीर साफ होने और शाम तक आंतिम नतीजे आने की संभावना है. बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ था. वहीं दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग हुई थी.

