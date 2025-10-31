Bihar Chunav 2025 Live: दुलारचंद यादव की हत्या पर मीसा भारती बोलीं, ‘ये जंगलराज में हो रहा है या मंगलराज में’

Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज (शुक्रवार) एनडीए ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इस मौके पर एनडीए में शामिल दलों के लगभग सभी नेता मौजूद थे. एनडीए की ओर से जारी संकल्प पत्र में गठबंधन में शामिल सभी सहयोगी दलों के घोषणापत्र की प्रमुख बातों को शामिल किया गया है.

NDA Manifesto

इस संकल्प पत्र में कई युवाओं और महिलाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं. इसस पहले महागठबंधन पहले ही घोषणापत्र के रूप में ‘तेजस्वी का प्रण’ जारी कर चुका है.

दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही उनकी 150वीं जयंती पर ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ परेड भी देखी.