Bihar Chunav 2025 Live: दुलारचंद यादव की हत्या पर मीसा भारती बोलीं, ‘ये जंगलराज में हो रहा है या मंगलराज में’

Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज (शुक्रवार) एनडीए ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इस मौके पर एनडीए में शामिल दलों के लगभग सभी नेता मौजूद थे. एनडीए की ओर से जारी संकल्प पत्र में गठबंधन में शामिल सभी सहयोगी दलों के घोषणापत्र की प्रमुख बातों को शामिल किया गया है.
इस संकल्प पत्र में कई युवाओं और महिलाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं. इसस पहले महागठबंधन पहले ही घोषणापत्र के रूप में ‘तेजस्वी का प्रण’ जारी कर चुका है.
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही उनकी 150वीं जयंती पर ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ परेड भी देखी.
Bihar Chunav 2025 Live: मोकामा में गुरुवार को दुलारचंद यादव की सरेआम हत्या कर दी गई. इसको लेकर बिहार में राजनीति गर्माई हुई है. अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की नेता मीसा भारती ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है. मीसा भारती ने कहा कि मोकामा दुलारचंद जी की हत्या के बाद अब आप लोग ही बताइये ये जंगलराज में हो रहा है या मंगलराज में. क्या अभी भी सबको लग रहा है कि बिहार में लालू जी और राबड़ी जी का ही राज है. उन लोगों को तो लग रहा है कि आज भी राज्य के मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी ही हैं.
NDA के 'संकल्प पत्र' पर राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, "NDA के लोगों को 'सॉरी पत्र' लाना चाहिए और बिहार की जनता से सॉरी बोलना चाहिए कि 20 साल राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार है. कोई कारखाने नहीं हैं, कोई निवेश नहीं, हर क्षेत्र में यह सरकार विफल रही इसलिए उन्हें 'सॉरी पत्र' लाना चाहिए था."
राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार की जनता इनके चरित्र को पहचान चुकी है और जनता इस बार उन्हें करारा जवाब देगी. महागठबंधन की सरकार बनेगी. बिहार के लोग बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं."
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने बिहार में NDA के घोषणा पत्र पर कहा, "इतिहास बन गया कि नीतीश कुमार और जे.पी. नड्डा 26 सेकंड में चले गए. बाद में उनके उपमुख्यमंत्री घोषणा पत्र पढ़ रहे थे. इनकी प्रतिबद्धता घोषणा पत्र के साथ नहीं है. इन्हें सिर्फ एक औपचारिकता करनी थी."
NDA के संयुक्त 'संकल्प पत्र' पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता NDA ने की है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए, किसानों को और समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो किसान सम्मान निधि देते हैं, उसमें हमने कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें हम उन्हें 3000 रुपये अतिरिक्त देंगे."