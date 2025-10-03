Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, कब होगा तारीखों का ऐलान?

Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है. तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हैं तो वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी और एस एस संधू बिहार में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए शनिवार से दो दिनों के लिए पटना का दौरा करेंगे.
गौरतलब है कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और राज्य में चुनाव इस महीने के अंत से नवंबर तक कई चरणों में होने की संभावना है. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा करना आम बात है.
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त चार और पांच अक्टूबर को राज्य में रहेंगे. निर्वाचन आयोग चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और शीर्ष पुलिस, प्रशासनिक और राज्य के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है.
बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा हो गया है और 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता हैं.
बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि यह राजनीति है और कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन आरोप का मतलब तब होता है जब कुछ भी सही हो. मैं पीके को पहले भी कह चुका हूं कि अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो मेरे घोषित संपत्ति के अलावा कुछ भी अघोषित संपत्ति का प्रूफ दें. मैने कुछ दिन पहले भी जहानाबाद में कहा था कि मेरी घोषित संपत्ति के अलावा अगर कोई प्रूफ कर दे कि मेरे पास कुछ भी अघोषित संपत्ति है तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा.
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग बिहार आ रहा है, यह चुनावी साल है और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. हालांकि, हम चुनाव आयोग से लगातार जो सवाल पूछ रहे हैं, उनमें से किसी का भी जवाब नहीं मिला है. इस बात की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, वे असली मतदाता हैं या नहीं. जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, उनके नाम जोड़ने की एक समय सीमा होनी चाहिए.
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि संजीव कुमार पार्टी में शामिल हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं. कई लोग हैं जो शामिल होने के इच्छुक हैं. सीट बंटवारा जल्द ही हो जाएगा.
कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है.
भारत निर्वाचन आयोग ने आज बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव और कुछ राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किए जाने वाले सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के लिए एक ब्रीफिंग का आयोजन किया. इस बैठक में 287 आईएएस अधिकारियों, 58 आईपीएस अधिकारियों और आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस तथा अन्य सेवाओं के 80 अधिकारियों सहित 425 अधिकारियों ने भाग लिया. यह ब्रीफिंग बैठक आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में आयोजित की गई.