Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, कब होगा तारीखों का ऐलान?
Live

🕒 Updated: October 3, 2025 07:07:38 PM IST

Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है. तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हैं तो वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार,  निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी और एस एस संधू बिहार में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए शनिवार से दो दिनों के लिए पटना का दौरा करेंगे.

गौरतलब है कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और राज्य में चुनाव इस महीने के अंत से नवंबर तक कई चरणों में होने की संभावना है. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा करना आम बात है.

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त चार और पांच अक्टूबर को राज्य में रहेंगे. निर्वाचन आयोग चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और शीर्ष पुलिस, प्रशासनिक और राज्य के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है.

बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा हो गया है और 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता हैं.

  • 18:53 (IST) 03 Oct 2025

    बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का प्रशांत किशोर को चैलेंज

    बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि यह राजनीति है और कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन आरोप का मतलब तब होता है जब कुछ भी सही हो. मैं पीके को पहले भी कह चुका हूं कि अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो मेरे घोषित संपत्ति के अलावा कुछ भी अघोषित संपत्ति का प्रूफ दें. मैने कुछ दिन पहले भी जहानाबाद में कहा था कि मेरी घोषित संपत्ति के अलावा अगर कोई प्रूफ कर दे कि मेरे पास कुछ भी अघोषित संपत्ति है तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा.

  • 17:56 (IST) 03 Oct 2025

    बिहार चुनाव पर कन्हैया कुमार का बड़ा बयान

    कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग बिहार आ रहा है, यह चुनावी साल है और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. हालांकि, हम चुनाव आयोग से लगातार जो सवाल पूछ रहे हैं, उनमें से किसी का भी जवाब नहीं मिला है. इस बात की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, वे असली मतदाता हैं या नहीं. जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, उनके नाम जोड़ने की एक समय सीमा होनी चाहिए.

  • 17:32 (IST) 03 Oct 2025

    सीट बंटवारा जल्द ही हो जाएगा- तेजस्वी यादव

    राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि संजीव कुमार पार्टी में शामिल हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं. कई लोग हैं जो शामिल होने के इच्छुक हैं. सीट बंटवारा जल्द ही हो जाएगा.

  • 17:24 (IST) 03 Oct 2025

    महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान

    कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है.

  • 16:19 (IST) 03 Oct 2025

    भारत निर्वाचन आयोग ने आज बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव और कुछ राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किए जाने वाले सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के लिए एक ब्रीफिंग का आयोजन किया. इस बैठक में 287 आईएएस अधिकारियों, 58 आईपीएस अधिकारियों और आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस तथा अन्य सेवाओं के 80 अधिकारियों सहित 425 अधिकारियों ने भाग लिया. यह ब्रीफिंग बैठक आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में आयोजित की गई.

