Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, कब होगा तारीखों का ऐलान?

Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है. तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हैं तो वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी और एस एस संधू बिहार में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए शनिवार से दो दिनों के लिए पटना का दौरा करेंगे.

Bihar Assembly Election 2025

गौरतलब है कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और राज्य में चुनाव इस महीने के अंत से नवंबर तक कई चरणों में होने की संभावना है. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा करना आम बात है.

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त चार और पांच अक्टूबर को राज्य में रहेंगे. निर्वाचन आयोग चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और शीर्ष पुलिस, प्रशासनिक और राज्य के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है.

बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा हो गया है और 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता हैं.